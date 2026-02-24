logo
Gradonačelnik Laktaša odgovorio Stanivukoviću: Tramvaj do Banjaluke nije realan, obilaznica je prioritet

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić smatra da nije realna ideja da se gradi tramvajska linija koja bi povezala taj grada i Banjaluku, te da bi bolje bilo raditi na stvaranju uslova za izgradnju obilaznice, koja bi smanjila gužve u gradskoj zoni.

Gradonačelnik Bojić o tramvaju od Banjaluke do Laktaša Izvor: Srna

Bojić je, povodom izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se planira uvođenje tramvajske linije Banjaluka-Laktaši i da se radi projekat, rekao da o tome nisu razgovarali.

"U prostornim planovima Republike Srpske koji su bili na snazi decenijama, još iz doba bivše SFRJ sve do 2015. godine bila je predviđena gradnja pruge od Banjaluke do Gradiške. Vidjevši da to nije realno zbog ogromne eksproprijacije i investicije koja nije opravdana svi gradovi su uputili Republici dopis da se odustane od te ideje i 2015. godine ukinuta je pruga u prostornim planovima Srpske", rekao je Bojić Srni.

Kao što to nije realno bilo tad, dodao je on, nije realno ni sad da se gradi tramvajska linija od Banjaluke do Laktaša jer nema gdje da prođe trasa za tramvaj od velikog broja stambenih i privrednih objekata koji su izgrađeni unazad godinama.

"Kolega Stanivuković treba da izbjegava `simpatične trikove` u izbornoj godini i zajedno sa Republičkim institucijama da razmišlja i radi predano na obezbjeđivanju uslova za izgradnju obilaznice oko Banjaluke, jer je svakodnevni saobraćajni kolaps koji se stalno povećava i kojim se blokira funkcionisanje građana i privrede", poručio je Bojić.

Tagovi

Draško Stanivuković Laktaši tramvaj miroslav bojić

