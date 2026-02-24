Nakon kontroverzi u OŠ „Branko Radičević“: Stanivuković uvodi red u đačke ekskurzije

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je set mjera kojim bi se regulisao proces planiranja i realizacije đačkih ekskurzija.

Izvor: Grad Banjaluka

"S obzirom na velike kontroverze koje se u javnosti dovode u vezu sa organizovanjem đačkih ekskurzija, a koje su dodatno eskalirale slučajem u Osnovnoj školi „Branko Radičević“, predložiću set konkretnih i odgovornih mjera sa ciljem da se unaprijedi kompletan proces njihovog planiranja i realizacije", rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković koji je istakao kako apsolutno razumije zabrinutost roditelja i njihovo insistiranje da se jasno i precizno prikažu svi pojedinačni troškovi, kako bi čitav postupak bio u potpunosti transparentan i oslobođen svake sumnje.

Ističe da transparentnost mora biti pravilo, a ne izuzetak.

"Uputićemo inicijativu za izmjenu Pravilnika o đačkim ekskurzijama koji propisuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, sa namjerom da se jasnije definišu procedure, pooštre kontrolni mehanizmi i uvede veći stepen odgovornosti svih učesnika u procesu", kazao je gradonačelnik.

Istakao je i kako će takođe predložiti uvođenje principa učeničkih vaučera, po uzoru na turističke vaučere u Republici Srpskoj, gdje bi hoteli i drugi turistički subjekti unaprijed aplicirali za učešće u programu.

"Na taj način stvorili bismo ambijent u kojem novac od ekskurzija ostaje domaćim privrednim subjektima, uz istovremeno podizanje kvaliteta usluga i veću konkurenciju. Poseban akcenat stavićemo na bezbjednost učenika. Zahtijevaćemo dodatno pojačane kontrole tehničke ispravnosti vozila, provjeru licenci i uslova rada prevoznika, kao i detaljniju analizu i kontrolu ruta kojima se putuje, u saradnji sa nadležnim institucijama", dodao je gradonačelnik Stanivuković, naglasivši kako su ovo prvi koraci koje će, zajedno sa nadležnim odjeljenjem Gradske uprave, preduzeti u cilju uspostavljanja pravednijeg, transparentnijeg i bezbjednijeg sistema organizovanja đačkih ekskurzija.

"Naš prioritet su djeca, njihova sigurnost i povjerenje roditelja", zaključio je gradonačelnik.

Podsjećamo, roditelji banjalučke Osnovne škole "Branko Radičević" pobunili su se zbog cijene od 630 KM za trodnevnu đačku ekskurziju u Kragujevcu.

Tvrdili su da je ponuđena cijena ekskurzije najmanje 200 maraka veća od realne, te da za 630 maraka nisu dobili jasnu specifikaciju troškova, a da su sami izračunali da ekskurzija ne bi smjela prelaziti 420 KM po djetetu.

U međuvremenu su, kako su ranije istakli, došli i do nezvanične ponude jedne banjalučke agencije koja bi istu ekskurziju realizovala za oko 400 maraka po učeniku.

Nakon toga većina njih nije potpisala saglasnost i time su praktično oborili planiranu realizaciju putovanja u Kragujevac. te sada čekaju novu ponudu škole.

(Mondo)