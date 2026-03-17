Dva prijedloga pred poslanicima: SNSD i SDS o zabrani ustaške ideologije

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja počinje u 10 časova, naći će se dva prijedloga rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ustaške, nacističke i fašističke ideologije, koje su uputili klubovi poslanika SNSD-a i SDS-a.

Jedan prijedlog rezolucije uputio je Klub poslanika SNSD-a, dok drugi dolazi iz Kluba poslanika SDS-a. Prijedlog SNSD-a fokusiran je na zabranu i osudu ideologija koje su usko vezane za Drugi svjetski rat i zločine počinjene nad Srbima i drugim narodima na ovom prostoru.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica izjavio je za RTRS da očekuje da će rezolucija ovog kluba biti usvojena, ali je najavio i mogućnost dodatnih razgovora sa SDS-om, ističući da su njihovi zahtjevi već u određenoj mjeri uvaženi u predloženom tekstu.

S druge strane, iz SDS-a poručuju da ne odustaju od svog prijedloga, naglašavajući da su upravo oni prvi pokrenuli pitanje osude i zabrane veličanja ustaške ideologije. Poslanik SDS-a Milan Petrović istakao je da ova stranka traži da se u rezoluciji jasno definišu recipročne mjere kao odgovor na rušenje ćiriličnih spomenika u Hrvatskoj, kao i uvođenje zakonskih kazni za veličanje i promovisanje ustaštva u Republici Srpskoj.

U obrazloženju prijedloga SDS-a navodi se da su u posljednje vrijeme sve učestaliji pokušaji relativizacije i javnog opravdavanja ustaške ideologije, što, kako ističu, produbljuje društvene podjele i vrijeđa dostojanstvo žrtava. Predloženom rezolucijom traži se da Narodna skupština jasno konstatuje da je ustaški režim bio zločinački i odgovoran za genocid i masovne zločine nad Srbima, Jevrejima, Romima i političkim neistomišljenicima.

Takođe, SDS insistira na suprotstavljanju istorijskom revizionizmu i poziva na očuvanje kulture sjećanja, uz zahtjev da institucije dosljedno primjenjuju zakone koji se odnose na zabranu govora mržnje i podsticanje netrpeljivosti. U prijedlogu se ukazuje i na potrebu reagovanja na javne događaje i pojedince koji promovišu ustašku ideologiju, uključujući i mogućnost da budu proglašeni nepoželjnim u Republici Srpskoj.

Petrović je naglasio da će SDS podržati prijedlog SNSD-a ukoliko budu prihvaćeni njihovi zahtjevi. „Podržaćemo rezoluciju SNSD-a ako budu zatražene recipročne mjere za rušenje ćiriličnih spomenika u Hrvatskoj. Zašto ne bismo donijeli odluku o rušenju svih spomenika koji veličaju ustaštvo? Dakle, dvije stvari tražimo - recipročne mjere i kaznene odredbe“, rekao je Petrović za RTRS.

Po okončanju posebne sjednice, biće nastavljena 18. redovna sjednica Narodne skupštine, sa ukupno 18 tačaka dnevnog reda.

Među najvažnijim pitanjima su poslanička pitanja premijeru, program rada parlamenta za 2026. godinu, kao i ponovno odlučivanje o više zakona na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike – uključujući propise iz oblasti krivičnog zakonodavstva, duvanskih proizvoda i radnog angažovanja.

Na dnevnom redu su i novi zakonski prijedlozi po hitnom postupku koji se odnose na privredu, izdržavanje djece, parnični postupak, te energetiku – uključujući izmjene zakona o električnoj energiji i gasu.

Poslanici će razmatrati i nacrte zakona o platnim uslugama i ugostiteljstvu, budžet Regulatorne komisije za energetiku za 2026. godinu, kao i prijedlog zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke za projekat u oblasti poljoprivrede.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu Ombudsmana za djecu, te Radio-televizije Republike Srpske, uključujući i reviziju finansijskog poslovanja, kao i tačka izbora i imenovanja.

Postoji šansa da danas bude održana još jedna posebna sjednica na kojoj bi se birala nova Vlada RS. S tim u vezi, predsjednik RS Siniša Karan i premijer Savo Minić održaće danas pres konferenciju u Palati republike u 10.15 časova na kojoj bi Karan trebalo da ozvaniči imenovanje Minića za mandatara nove Vlade RS. Takođe, postoji i šansa da sjednica nove Vlade bude održana i sutra.