Tragedija u Prnjavoru: U požaru porodične kuće u Čičićima život izgubio stariji muškarac

U mjestu Čičići, grad Prnjavor, došlo je do požara u porodičnoj kući u kojem je smrtno nastradao V.N. (1940).

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Muškarac iz Prnjavora V.N. (86) smrtno je stradao u požaru u porodičnoj kući u mjestu Čičići kod Prnjavora, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tužilac je naredio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti požara, koji je izbio sinoć oko 1.30 časova.

Tužilac je izvršio uviđaj zajedno sa pripadnicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara banjalučke Policijske uprave.