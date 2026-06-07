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Tragedija u Prnjavoru: U požaru porodične kuće u Čičićima život izgubio stariji muškarac

Tragedija u Prnjavoru: U požaru porodične kuće u Čičićima život izgubio stariji muškarac

Autor Haris Krhalić
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U mjestu Čičići, grad Prnjavor, došlo je do požara u porodičnoj kući u kojem je smrtno nastradao V.N. (1940).

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Muškarac iz Prnjavora V.N. (86) smrtno je stradao u požaru u porodičnoj kući u mjestu Čičići kod Prnjavora, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tužilac je naredio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti požara, koji je izbio sinoć oko 1.30 časova.

Tužilac je izvršio uviđaj zajedno sa pripadnicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara banjalučke Policijske uprave.

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Prnjavor požar

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