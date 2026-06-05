Komandant vatrogasaca o tragediji na Laušu: "Na terasi smo zatekli beživotno tijelo bebe"

Komandant Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić rekao je da je u požaru u naselju Lauš stradalo dijete, dok su tri osobe evakuisane sa balkona porodične kuće.

Izvor: RTRS printscreen

Požar koji je danas izbio u banjalučkom naselju Lauš odnio je jedan ljudski život, a prema riječima komandanta Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslava Malinića, vatrogasci su po dolasku na lice mjesta zatekli požar u razvijenoj fazi.

Malinić je rekao da je u gašenju požara učestvovalo devet vatrogasaca sa dva vozila, te da je intervencija trajala oko sat vremena.

"Prijavu smo zaprimili u 10.23 časa, a naši vatrogasci su na lokaciju stigli u 10.28. Požar je ugašen u 11.23 časa. Jedno lice je smrtno stradalo", rekao je Malinić.

Tri osobe evakuisane sa balkona

Prema njegovim riječima, požar je zahvatio jednu prostoriju u kući, dok je ostatak objekta bio ispunjen dimom.

"Jedna soba je gorjela, a ostali dio kuće bio je zadimljen. Na terasi smo zatekli beživotno tijelo male bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno tijelo. Svi koje smo zatekli na balkonu bili su vidno potreseni", naveo je Malinić.

On je istakao da uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, naglasivši da vatrogasci ne utvrđuju okolnosti koje su dovele do izbijanja vatre.

Na terenu su, osim pripadnika Vatrogasne brigade Banjaluka, intervenisali i službenici policije te ekipe Hitne pomoći.

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka ranije je saopštilo da je naložena obdukcija tijela djeteta stradalog u požaru, dok je drugo dijete, koje je povrijeđeno u ovoj nesreći, prevezeno na dalje liječenje u Beograd.