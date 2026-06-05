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Uprava za vazduhoplovstvo: Povrijeđeni trogodišnjak prevezen na Institut u Beograd

Uprava za vazduhoplovstvo: Povrijeđeni trogodišnjak prevezen na Institut u Beograd

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor atv
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Trogodišnji dječak, povrijeđen u tragičnom požaru u banjalučkom naselju Lauš, prevezen je helikopterom u Beograd na dalje liječenje.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Potvrđeno je ovo iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

"Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske danas su oko 15,00 časova izvršili hitni medicinski transport djeteta iz Banjaluke na Institut majka i dijete u Beogradu", naveli su iz Uprave i dodali:

"Radi se o trogodišnjem dječaku koji je poslat na hitno liječenje u Beograd zbog povreda koje je zadobio danas u požaru u porodičnoj kući u Banjaluci".

Podsjetimo, u požaru je poginuo dijete, staro godinu i po dana, dok su tri osobe povrijeđene i zbrinute u UKC Republike Srpske.

Uviđaj na licu mjesta je okončan, ali uzrok požara nije poznat i naložena su vještačenja na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

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Tagovi

požar Banjaluka Helikopterski servis RS dijete

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