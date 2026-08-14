Sahrana stradalih planinara u utorak: U Zenicu proglašen Dan žalosti

Petoro planinara iz Zenice koji su poginuli tokom uspona na Elbrus biće sahranjeni 18. avgusta. U Zenici će biti održane komemoracija i kolektivna dženaza, a grad će obilježiti Dan žalosti.

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Petoro planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji biće sahranjeni u utorak, 18. avgusta, kada će biti obavljena i kolektivna dženaza za nastradale alpiniste.

Informaciju je saopštio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, navodeći da će tog dana u gradu biti proglašen Dan žalosti.

"Dženaza će biti poslije ikindija-namaza. Komemoracija će biti u 15 časova u Bosanskom narodnom pozorištu", rekao je Kasumović.

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na najviši vrh Evrope, planinu Elbrus u Rusiji. Od sedmočlane grupe koja je krenula na ekspediciju, preživjele su dvije osobe.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo Planinarskom društvu "Vedro". Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Kolege se oprostile od planinara

Od nastradalih su se ranije oprostile njihove kolege iz Planinarskog društva "Vedro", ističući da su život izgubili radeći ono što su najviše voljeli.

"Sa velikom tugom i bolom obavještavamo javnost o tragičnom gubitku pet naših prijatelja, kolega, članova udruženja, koji su nastradali radeći ono što najviše vole, na ekspediciji na Elbrus", saopšteno je iz ovog društva.

Ekspediciju uplatili godinu ranije

Prema informacijama planinarskih kolega, učesnici ekspedicije još prije godinu dana uplatili su aranžman za uspon na Elbrus, o kojem su dugo maštali.

Za ostvarenje ovog planinarskog poduhvata izdvojili su oko 3.000 KM po osobi, prolazili su zahtjevne pripreme i s velikim uzbuđenjem čekali polazak na ekspediciju.

Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović rekao je ranije da su stradali bili veoma iskusni planinari.

"Zadesilo ih je nevrijeme kakvo se ne pamti gore, promijenilo se u sat vremena", rekao je Ahmetović.

Na području Federacije Bosne i Hercegovine Dan žalosti povodom ove tragedije bio je proglašen 28. jula.