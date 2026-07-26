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Pronađena tijela još troje alpinista iz BiH

Pronađena tijela još troje alpinista iz BiH

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Tijela još troje poginulih alpinista iz Bosne i Hercegovine pronađena su na Elbrusu, ali ih spasilačke ekipe zbog izuzetno loših vremenskih uslova još nisu uspjele da evakuišu.

Locirana tijela alpinista iz BiH Izvor: Karasev Viktor/Shutterstock/Facebook

Tijela još troje poginulih alpinista iz BiH pronađena su na Elbrusu, ali još nisu evakuisana, saopšteno je iz regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske Federacije.

Ranije je regionalno Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo da su sa Elbrusa evakuisana tijela dvojice poginulih alpinista, dok je potraga za još troje bila obustavljena zbog lošeg vremena. Tada je navedeno da će akcija biti nastavljena u ponedjeljak ujutru.

Regionalna uprava Istražnog komiteta RF kasnije je saopštila da su spasioci ipak pronašli tijela još troje nastradalih alpinista.

"Pronađena su tela još troje poginulih, poznata je njihova lokacija, ali ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati", rekao je izvor agencije.

Podsjetimo, sedmočlana grupa planinara iz BiH krenula je u uspon na Elbrus, ali se potom jedan član grupe spustio sa planine i prijavio da je dvojici članova grupe pozlilo na visini od 5.100 metara.

Spasioci su pronašli njihova tijela, ali je evakuaciju onemogućilo loše vrijeme. Kasnije je pronađen još jedan član grupe koji je bio živ, dok je potraga za preostalo troje članova grupe nastavljena.

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Tagovi

planinari Zenica Rusija

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