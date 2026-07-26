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Emina Jahović otkazala koncert zbog tragedije: Oglasila se povodom smrti vidno potresena "nenadoknadiv gubitak"

Emina Jahović otkazala koncert zbog tragedije: Oglasila se povodom smrti vidno potresena "nenadoknadiv gubitak"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Emina Jahović otkazala je večerašnji nastup zbog tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara. Ona se ovim povodom oglasila na Instagramu.

Emina Jahović otkazala koncert zbog smrti pet planinara Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Emina Jahović otkazala je večerašnji nastup zbog tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara. Ona je izdala saopštenje ovim povodom:

- S velikom tugom obavještavam vas da se moj večerašnji koncert, planiran u okviru Zenica Summer Festa, otkazuje zbog tragične nesreće u kojoj je život izgubilo pet zeničkih planinara. U ovim teškim trenucima, porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka upućujem iskreno i najdublje saučešće. Moje misli i molitve su uz vas. Neka vam ljubav, zajedništvo i sjećanje na vaše najmilije daju snagu da izdržite bol koju je nemoguće opisati riječima. Hvala vam na razumijevanju. Emina Jahović - napisala je ona na Instagramu.

Podsjetimo, pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose ruski mediji. Samo dvoje članova ekspedicije uspjelo je da preživi ekstremne uslove na ovoj planini.

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Tagovi

Emina Jahović koncert planinari

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