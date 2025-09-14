logo
Da li biste je prepoznali? Ovako je Emina Jahović nekada izgledala

Autor Ana Živančević
Emina Jahović svojevremeno je govorili o estetskoj hirurgiji.

estetske operacije emine jahović Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Emina Jahović danas važi za jednu od najljepših žena regionalne estrade, a mnogi je često porede i sa svjetskim zvijezdama. Od svog pojavljivanja na muzičkoj sceni, javnost ne prestaje da komentariše njen izgled i primjetne promjene kroz godine.

Pogledajte kako danas izgleda Emina Jahović:

Često se može čuti da je Emina estetske zahvate, ukoliko ih je bilo, uradila sa mjerom i stilom. Iako se spekuliše o više korekcija, pjevačica je javno priznala samo operaciju nosa, dok o ostalim intervencijama nikada nije govorila.

"Kada smo već kod operacija, došlo je vrijeme da vam kažem i potvrdim iz prve ruke sve stvari vezane za isto, koje ne znate. U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina. Sa 14 godina nisam mogla da se operišem, jer su se kosti lica još uvijek razvijale, pa sam morala da sačekam. To sam učinila u 21. godini", napisala je Emina prije nekoliko godina na Tviteru i demantovala da je operisala usne.

Pogledajte kako je ranije izgledala Emina Jahović:

"Moje usne su potpuno prirodne i pune", dodala je tada.

Radila je kao voditeljka vremenske prognoze

Iako je više od 20 godina prepoznatljiva po emotivnom glasu i autentičnim tekstovima, njen profesionalni put počeo je daleko od reflektora, radila je kao voditeljka vremenske prognoze kod jedne koleginice s estrade. Upravo tada imala je priliku da upozna Dinu Merlina, što će kasnije imati veliki uticaj na njen umjetnički razvoj.

Ona je zapravo svoj prvi nastup imala na TV-u oprobavši se kao voditeljka vremenske prognoze. U to vrijeme su je mnogi smatrali najljepšom voditeljkom televizije Novi Pazar što joj je svakako laskalo.

(MONDO)

