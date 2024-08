"Sredila" čak i uši: Sada je bomba, a ovako je izgledala prije operacija

Isplivao stari snimak Teodore Džehverović iz perioda kada se takmičila u Zvezdama Granda.

Izvor: ata images/antonio ahel/zvezde granda/youtube

Pjevačica Teodora Džehverović važi za jednu od najatraktivnijih i nazgodnijih na javnoj sceni, a trenutno puni klubove širom crnogorskog primorja gdje nastupa skoro svaku noć.

Karijeru je započela je 2014. godine, kada se prvi put pojavila u takmičenju "Zvezde Granda". Predstavila se poznatom baladom "Ti si želja mog života", a iz žirija su je bodrile mama, tetka i njen tadašnji dečko. Ipak najveću slavu postigla je tek nakon učešća u Zadruzi, a po izlasku iz Bijele kuće u Šimanovcima Teodora se ozbiljnije posvetila muzičkoj karijeri i od tada ne prestaje da niže hitove. Ipak, mnogi su primijetili i da se Teodora od početka karijere drastično promijenila.

Džehverovićeva se podvrgla i pojedinim estetskim zahvatima, kako bi korigovala sve nepravilnosti kojima nije bila zadovoljna. Osim korekcije grudi, Teodora je znatno uvećala usne, a jednom prilikom priznala je i da je operisala uši.

"Zašto da ne pričam da sam operisala uši i zašto da ne kažem ako sutra uradim i grudi, bilo šta?! Zašto da ne kažem da sam to uradila? To je sastavni dio života jedne djevojke, pa i muškaraca. Ako nismo zadovoljni, sasvim je u redu da nešto malo doradimo, a ja sam odmalena vidjela da sam klempava i to sam željela da korigujem, prije svega jer sam znala da ću se baviti ovim poslom", rekla je Džehverovićeva prije ulaska u rijaliti.

Pogledajte kako je izgledala na početku karijere:

A pogledajte je sada:

(MONDO)