Turskoj je dosta bacanja hrane: Na korak od drastične odluke za "all inclusive" sistem

Posle godina navikavanja gostiju na neograničenu količinu hrane i pića tokom odmora u okviru all inclusive ponude, vlasti Turske kažu - dosta.

Izvor: evgenii mitroshin/Shutterstock

Turska želi da uvede promjene zbog velikog rasipanja hrane. Istovremeno, zemlja se suočava sa rastućim cijenama namirnica i inflacijom. Zbog toga vlasti u Ankari pripremaju nova pravila kako bi smanjile gubitke u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. To bi moglo da znači da bi omiljeni all inclusive sistem mogao da ode u zaborav.

Kada pomisle na all inclusive ljetovanje, Srbima najpre na pamet padne sunčana i prelijepa Turska. Tamo svoje odmore provodi ogroman broj turista, uživajući u neograničenim obrocima i piću.

Međutim, kako prenosi portal Daily Sabah, prema izveštaju Turske fondacije za sprečavanje rasipanja hrane, svake godine se u toj zemlji baci oko 23 miliona tona hrane, dok 35 odsto voća i povrća završi u smeću. To je razlog zbog kojeg Turska želi da mijenja propise.

Šta može da zamijeni all inclusive sistem?

Izvor: Igor Salnikov/Shutterstock

Problem je naročito izražen u turizmu. Putnici, imajući mogućnost da jedu bez ograničenja, često uzimaju više nego što mogu da pojedu. Kako primjećuje Ramazan Bingol, član Savjeta za poljoprivrednu i prehrambenu politiku, čak polovina obroka za doručak posluženih u all inclusive sistemu završi u kanti.

Zbog toga je pripremljen detaljan izveštaj koji će uskoro stići na sto predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana. Dokument sadrži prijedloge mjera koje bi promijenile način poslovanja restorana i hotela.

Jedan od glavnih predloga je pravilo: "Izaberi šta ćeš jesti". Među primjerima se našla ideja da se all inclusive zamijeni modelom "a la carte", gde bi svako naručivao samo onoliko koliko može da pojede. Ovakvo rješenje bi, prema predlogu, ne samo smanjilo bacanje hrane, već i uticalo na svijest turista, podstičući ih na odgovorniju potrošnju.

(MONDO)