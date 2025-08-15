logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turskoj je dosta bacanja hrane: Na korak od drastične odluke za "all inclusive" sistem

Turskoj je dosta bacanja hrane: Na korak od drastične odluke za "all inclusive" sistem

Autor mondo.ba
0

Posle godina navikavanja gostiju na neograničenu količinu hrane i pića tokom odmora u okviru all inclusive ponude, vlasti Turske kažu - dosta.

Turska želi da promijeni all inclusive sistem Izvor: evgenii mitroshin/Shutterstock

Turska želi da uvede promjene zbog velikog rasipanja hrane. Istovremeno, zemlja se suočava sa rastućim cijenama namirnica i inflacijom. Zbog toga vlasti u Ankari pripremaju nova pravila kako bi smanjile gubitke u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. To bi moglo da znači da bi omiljeni all inclusive sistem mogao da ode u zaborav.

Kada pomisle na all inclusive ljetovanje, Srbima najpre na pamet padne sunčana i prelijepa Turska. Tamo svoje odmore provodi ogroman broj turista, uživajući u neograničenim obrocima i piću.

Međutim, kako prenosi portal Daily Sabah, prema izveštaju Turske fondacije za sprečavanje rasipanja hrane, svake godine se u toj zemlji baci oko 23 miliona tona hrane, dok 35 odsto voća i povrća završi u smeću. To je razlog zbog kojeg Turska želi da mijenja propise.

Šta može da zamijeni all inclusive sistem?

Izvor: Igor Salnikov/Shutterstock

Problem je naročito izražen u turizmu. Putnici, imajući mogućnost da jedu bez ograničenja, često uzimaju više nego što mogu da pojedu. Kako primjećuje Ramazan Bingol, član Savjeta za poljoprivrednu i prehrambenu politiku, čak polovina obroka za doručak posluženih u all inclusive sistemu završi u kanti.

Zbog toga je pripremljen detaljan izveštaj koji će uskoro stići na sto predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana. Dokument sadrži prijedloge mjera koje bi promijenile način poslovanja restorana i hotela.

Jedan od glavnih predloga je pravilo: "Izaberi šta ćeš jesti". Među primjerima se našla ideja da se all inclusive zamijeni modelom "a la carte", gde bi svako naručivao samo onoliko koliko može da pojede. Ovakvo rješenje bi, prema predlogu, ne samo smanjilo bacanje hrane, već i uticalo na svijest turista, podstičući ih na odgovorniju potrošnju.

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA