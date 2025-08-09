Toplotni talas dostigao vrhunac: U Turskoj izmjerena rekordna temperatura, vlada strah od novih požara

Tokom jula, u Turskoj je izmjerena rekordna temperatura od 50.5 stepeni Celzijusa, koja je dovela do brojnih požara i straha od nestašice vode.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U gradu Silopi, koji se nalazi na jugosistoku Turske, nedaleko od granice sa Sirijom, u julu je izmjerena temperatura od rekordnih 50,5 stepeni Celzijusa.

Ove visoke temperature bile su uzročnik niza velikih požara koji su, između ostalih, zahvatili ovaj dio Turske. Ove prirodne nepogode dovele su do pogibije 14 ljudi i evakuacije velikog broja mještana.

July was the third-hottest on record globally, EU scientists say - with Turkey hitting an all-time national high of 50.5°C (122.9°F).



The trend of extreme heat continues, driven by human-caused climate change, according to the Copernicus Climate Service.



Photo: Reuterspic.twitter.com/ocN6dUqoYC — BrightMind (@Brightmind24_7)August 7, 2025

Osim požara, ovaj toplotni talas mogao bi da prouzrokoje još neke nepogode, kao što je nestašica vode, od čega lokalno stanovništvo strahuje.

Prethodni temperaturni rekord u Turskoj dostignut je u avgustu 2023, kada je izmerena temperatura 49.5 stepeni Celzijusa.