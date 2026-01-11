Objavljen Pravilnik o rezervnom sastavu Oružanih snaga BiH

Bosna i Hercegovina je napravila konkretan korak ka aktiviranju rezervnog sastava Oružanih snaga, nakon što je objavljen konačan Pravilnik koji definiše način popune, prava i obaveze rezervista.

Izvor: Oružane snage BiH

Usvajanjem Pravilnika stvoreni su zakonski preduslovi za aktiviranje rezervnog sastava Oružanih snaga BiH, što je u prethodnom periodu najavljivao i ministar odbrane Zukan Helez. Prema Zakonu o odbrani BiH, konačnu odluku o veličini, strukturi i nacionalnoj zastupljenosti rezervnog sastava donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, piše Klix.ba.

Novim pravilnikom propisano je da pripadnici rezervnog sastava tokom angažmana imaju status vojnih lica, uključujući vrijeme provedeno na obuci, vježbama i izvršavanju zadataka. U tom periodu ostvaruju ista prava i imaju iste obaveze kao i profesionalni pripadnici Oružanih snaga BiH.

Rezervni sastav biće popunjavan civilima koji imaju prethodno vojno iskustvo, ali i osobama iz civilstva koje posjeduju posebne stručne kvalifikacije neophodne za određene dužnosti.

Planiranje i popuna rezervnog sastava

Popuna rezervnog sastava penzionisanim vojnim licima odnosi se na osobe kojima je profesionalna vojna služba okončana časnim otpustom i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH.

Pravilnikom je predviđena i mogućnost prijema osoba bez prethodnog vojnog iskustva, ukoliko posjeduju specifična zanimanja i vještine koje su neophodne za popunu upražnjenih formacijskih mjesta, a koja se ne mogu popuniti bivšim profesionalnim vojnim licima.

Odabir kandidata vršiće se na osnovu potreba definisanih trogodišnjim Planom potreba za popunu rezervnog sastava. Taj plan treba da izradi Zajednički štab Oružanih snaga BiH do 31. marta 2026. godine, dok je Ministarstvo odbrane BiH dužno da ga odobri do 15. aprila.

Nakon odobravanja plana, Ministarstvo odbrane izdaje naredbu o aktiviranju rezervnog sastava, a Komanda za upravljanje personalom provodi pregled i selekciju kandidata iz evidencije rezervnog sastava. Biće formirana i posebna komisija za odabir, a izabrani kandidati potpisivaće ugovor o službi u rezervnom sastavu sa Ministarstvom odbrane BiH.

Svim angažovanim pripadnicima rezervnog sastava pripada naknada troškova prevoza, službenog putovanja i odvojenog života.

Uslovi za osobe bez vojnog iskustva

Pravilnikom su precizirani i uslovi koje moraju ispunjavati osobe bez prethodnog vojnog iskustva. Među osnovnim zahtjevima su državljanstvo BiH, zdravstvena sposobnost, neosuđivanost na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca, kao i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Kandidati ne smiju imati zabranu obavljanja određenih dužnosti, niti su smjeli biti otpušteni iz državne službe zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine.

Osobe bez vojnog iskustva koje budu primljene u rezervni sastav obavezne su da, nakon potpisivanja ugovora, završe osnovnu vojnu obuku.

Pozivanje pripadnika rezervnog sastava vršiće se pojedinačnim pozivima, koji se po pravilu dostavljaju najmanje 45 dana prije početka obuke. U slučaju zaposlenih osoba, o angažmanu će u istom roku biti obaviješten i poslodavac.

Pravilnik predviđa i mogućnost odgađanja obuke ili službe na lični zahtjev, i to zbog bolesti, rođenja djeteta, smrti člana porodice, hitnih porodičnih okolnosti, neodložnih školskih obaveza, privatnih razloga ili opravdanog zahtjeva poslodavca.