Za rekonstrukciju i izgradnju objekata: Njemačka donira 15 miliona maraka Oružanim snagama BiH

Ministarstvo odbrane BiH i Ambasada NJemačke ozvaničili su danas u Sarajevu tehnički aranžman o donaciji vrijednoj gotovo 15 miliona KM za rekonstrukciju i izgradnju objekata Oružanih snaga BiH u Banjaluci, Pazariću, Čapljini i Kiseljaku.

Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Aranžman je potpisao vojni ataše Njemačke u BiH pukovnik Mark Abendrot, a ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez zahvalio je za podršku, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Potpisivanju su prisustvovali i zamjenici ministra odbrane Aleksandar Goganović i Slaven Galić.

Helez je istakao da je Njemačka, donacijama i programima obrazovanja, znatno doprinijela modernizaciji infrastrukture, profesionalizaciji i interoperabilnosti Oružanih snaga u skladu sa standardima NATO-a i EU.

Novoimenovani ambasador Njemačke u BiH Alfred Granas naglasio je da će fokus spoljne politike nove njemačke Vlade biti usmjeren na zapadni Balkan i BiH.

Dosad je realizovano više od 15 miliona evra pomoći na 17 lokacija širom BiH, a novi projekti vrijedni 7,4 miliona evra obuhvataju rekonstrukciju i izgradnju objekata u Pazariću, Čapljini, Kiseljaku i Banjaluci.

Njemačka takođe nastavlja da podržava školovanje i stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga BiH u renomiranim vojnim institucijama u Njemačkoj, doprinoseći dalje profesionalizaciji vojske.

(Srna)