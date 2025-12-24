logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Primjena počinje za godinu dana: Usvojen zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima u Srpskoj

Primjena počinje za godinu dana: Usvojen zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima u Srpskoj

Autor Brankica Spasenić
0

Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih prozivoda za pušenje u Republici Srpskoj, a koji predviđa potpunu zabranu pušenja u javnim zatvorenim prostorima, usvojen je danas u Narodnoj skupštini RS. Primjena ovog zakona počinje za godinu dana.

Usvojen zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima u Srpskoj Izvor: Stefan Stojanović

Inače, ovaj zakon je u formi prijedloga izazvao veliko inteersovanje javnosti ali i do sada neviđenu diskusiju u skupštini i gotovo da nema poslanika koji se nije uključio i iznio svoje mišljenje.

Naime, u Nacrtu zakona se navodilo da ugostitelji treba da prilagode namjenski zatvoreni prostor, sa posebnom ventilacijom kojom se obezbjeđuje zaštita nepušača od izloženosti duvanskom dimu, ali je tokom javne rasprave Udruženje poslodavaca turizma i RS (HORECA) izrazilo spremnost da primijeni nultu toleranciju za pušenje u ugostiteljskim objektima, umjesto da se ispunjavaju dodatni uslovi.

“Predloženi izuzeci su veoma složeni za sprovođenje i finansijski zahtjevni za ugostiteljski sektor, a ne doprinose na adekvatan način zaštiti zdravlja građana, što je i cilj zakona. Udruženje je spremno da preuzme sve obaveze koje proističu iz potpune zabrane pušenja, čak i po cijenu odricanja od dijela prihoda, jer je zdravlje gostiju i korisnika usluga na prvom mjestu”, naveli su ugostitelji tokom javne rasprave, što je u konačnici prihvaćeno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS pušenje zakon

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ