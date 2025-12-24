Primjena počinje za godinu dana: Usvojen zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima u Srpskoj

Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih prozivoda za pušenje u Republici Srpskoj, a koji predviđa potpunu zabranu pušenja u javnim zatvorenim prostorima, usvojen je danas u Narodnoj skupštini RS. Primjena ovog zakona počinje za godinu dana.

Izvor: Stefan Stojanović

Inače, ovaj zakon je u formi prijedloga izazvao veliko inteersovanje javnosti ali i do sada neviđenu diskusiju u skupštini i gotovo da nema poslanika koji se nije uključio i iznio svoje mišljenje.

Naime, u Nacrtu zakona se navodilo da ugostitelji treba da prilagode namjenski zatvoreni prostor, sa posebnom ventilacijom kojom se obezbjeđuje zaštita nepušača od izloženosti duvanskom dimu, ali je tokom javne rasprave Udruženje poslodavaca turizma i RS (HORECA) izrazilo spremnost da primijeni nultu toleranciju za pušenje u ugostiteljskim objektima, umjesto da se ispunjavaju dodatni uslovi.

“Predloženi izuzeci su veoma složeni za sprovođenje i finansijski zahtjevni za ugostiteljski sektor, a ne doprinose na adekvatan način zaštiti zdravlja građana, što je i cilj zakona. Udruženje je spremno da preuzme sve obaveze koje proističu iz potpune zabrane pušenja, čak i po cijenu odricanja od dijela prihoda, jer je zdravlje gostiju i korisnika usluga na prvom mjestu”, naveli su ugostitelji tokom javne rasprave, što je u konačnici prihvaćeno.