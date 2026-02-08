Milorad Dodik proglasio pobjedu Siniše Karana! Iz SNSD-a poslane prve poruke

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Proglašavam pobjedu Siniše Karana, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na pres konferenciji i dodao kako je SNSD-a na prijašnjim izborima osvojio 9.577 glasova glasova više, a danas više od 10.360.

Prema podacima SNSD-a Siniša Karan je osvojio 224.206 glasova dok je Branko Blanuša osvojio 213.483.

"Mi smo znali šta će se desiti, zato smo se bavili državničkim poslovima. Slušao sam predsjednika SDS-a, vjerovao sam da može priznati pobjedu, ali nismo to čuli. Pobijedili smo ne njega, nego Šmita, međunarodni faktor koji je posijao nered, sarajevsku čaršiju, te bošnjačko-muslimansku političku elitu koja je sve učinila da izvrši pritisak na CIK BiH koja je političko tijelo.Mislili su da će ovim izborima RS ući u dodatni stepen destabilizacije, razbijene su sarajevske magle, mi vodimo realnu politiku, politiku koja je važna za ljude. Sve njihove spekulacije ne mogu da sakriju činjenicu da su poraženi. Meni nije bio problem da priznam poraz kada se desi", poručio je Dodik i dodao:

„Mi ne želimo revanšizam, želimo da nastavimo graditi Republiku Srpsku. CIK-u jedino preostaje da proglasi pobjedu Siniše Karana. Slušao sam poraženog kandidata, neću da budem nepristojan, govorio je o malverzacijama i krađi. Mi smo bili u svijetu nismo se ni bavili ovim izborima. Kad ćete da ćutite, prestanite da lažete. Nedostojni su takmičenja, ne možete priznati poraz. Večeras slavimo, sutra već radimo. Mislim da će balije žaliti za Dodikom kad vide šta će Karan uraditi."

Nakon toga Dodik je i dodao kako je to "balije" čuo od Elmedina Konakovića te da nema krivičnu odgovornost.

Prisutnima se obratio i Siniša Karan.

"Zahvalnosti svima koji su podržali mene i našu Republiku Srpsku. Hvala vam što ste svi preko mene odbranili ono što smo već nekoliko puta branili, a to je suverenitet srpskog naroda da sam odlučuje o sebi", rekao je Karan novinarima u Banjaluci u prvom obraćanju nakon ponovljenih prijevremenih predsjedničkih izbora.

On je istakao da je ovo noć od koje nastavljaju još jače da rade u interesu Republike Srpska i napretka svih građana.

"Srpski narod prepoznaje da ovo nisu bili obični izbori, već plebicit kada smo se borili protiv velikih neprijatelja, poput Kristijana Šmit. Ustavni poretka i poziciju Srpske nećemo nikada dati ni za šta", poručio je Karan.

On je istakao da je ovo bila "odbrana institucije predsjednika Srpska, Ustava i dejtonske samostalnosti".