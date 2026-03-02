Rat na Bliskom istoku paralizovao globalnu avijaciju: Stotine hiljada putnika zaglavljeno širom svijeta, letovi otkazani

Ključna vazdušna čvorišta na Bliskom istoku zatvorena treći dan zaredom.

Izvor: Flightradar

Stotine hiljada putnika ostalo je zarobljeno širom svijeta nakon što su ključna vazdušna čvorišta na Bliskom istoku zatvorena zbog posljedica američko-izraelskih napada na Iran.

Još stotinu letova otkazano je u ponedjeljak, produžavajući haos u globalnom vazdušnom saobraćaju i dodatno pogoršavajući situaciju za putnike. To je najteži udarac avijaciji od pandemije Kovid-19, piše Gardijan.

Hiljade otkazanih letova

Glavni aerodromi na Bliskom istoku, uključujući Dubai, najprometnije međunarodno čvorište na svijetu, zatvoreni su treći dan zaredom. Prema podacima platforme za praćenje letova FlightAware, skoro 2.800 letova je otkazano u subotu, a 3.156 u nedjelju. Samo u ponedjeljak rano ujutru otkazano je već 1.239 letova.

Avio-kompanije Emirates iz Dubaija, Etihad Airways iz Abu Dabija i Qatar Airways iz Dohe zajedno su otkazale stotine letova, a i drugi prevoznici, poput Air Indije, obustavili su svoje usluge u regionu.

"Za putnike nema uljepšavanja. Trebalo bi da budu spremni na kašnjenja ili otkazivanja letova u narednih nekoliko dana kako se napadi budu odvijali i, nadamo se, završili", rekao je Henri Hartevelt, analitičar avio-industrije.

Globalne posljedice sukoba

Prema podacima sajta za praćenje letova Flightradar24, vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, UAE i Katara je i danas gotovo prazan. Posljedice se osjećaju daleko izvan Bliskog istoka, a putnici su zaglavljeni na destinacijama od Balija do Frankfurta.

Sukob se proširio i na Liban, gdje je Izrael izvršio vazdušne napade nakon što je Hezbolah ispalio rakete, zbog čega je veći dio vazdušnog prostora u regionu ostao zatvoren. Dodatni problem je što su posade i piloti sada rasuti po cijelom svijetu, što će zakomplikovati ponovnu uspostavu letova nakon otvaranja vazdušnog prostora.

Dok se većina putnika muči da dobije informacije, ultrabogati pronalaze alternative. "Saudijska Arabija je trenutno jedina prava opcija za ljude koji žele da napuste region", rekao je za Semafor Amir Naran, izvršni direktor kompanije za privatne avione Vimana Prajvat, procjenjujući da cijena leta privatnim avionom iz Rijada do Evrope doseže i do 350.000 dolara.

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport.pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport)February 28, 2026

Ekonomski udarac

Akcije glavnih avio-kompanija pale su jer su investitori bili zabrinuti zbog posljedica rata. Akcije kompanije Japan Airlines pale su za 5,6%, Singapore Airlinesa 4.5%, Qantasa 5.4%, a Cathay Pacifica 2.9%.

Avio-prevoznici se takođe suočavaju sa višim cenama goriva nakon što je cijena sirove nafte Brent skočila za 13% na 80 dolara po barelu, a analitičari predviđaju da bi mogla dostići 100 dolara.

"Glavni uticaj za sve osjetiće se kroz cijene nafte, koje će očigledno naglo porasti", rekao je konsultant za avijaciju Bertran Grabovski. Zaliv je takođe ključno čvorište za vazdušni teret, što dodatno opterećuje trgovinske rute koje su već pogođene poremećajima na moru.

Pritisak na alternativne koridore

Analitičari ističu da je ovo dugoročno zatvaranje neba i sva tri glavna tranzitna čvorišta u Zalivu situacija bez presedana. Preostali letovi se preusmjeravaju kako bi se izbegao zatvoreni vazdušni prostor. Rute preko Irana i Iraka postale su važnije otkako je rat u Ukrajini primorao avio-kompanije da izbegavaju ruski i ukrajinski vazdušni prostor.

Zatvaranje bliskoistočnog vazdušnog prostora sada gura avio-kompanije u još uže koridore, a sukobi između Pakistana i Avganistana stvaraju dodatni rizik, primetio je Ijan Pečenik, direktor komunikacija u Flightradar24. "Dugoročni poremećaji su najveća briga za komercijalnu avijaciju", rekao je on.