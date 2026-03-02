logo
Nafta poskupjela zbog rata u Persijskom zalivu, cijene u Srpskoj još neizvjesne

Autor N.D. Izvor SRNA
Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić izjavio je da je poskupljenje ovog energenta sigurno zbog rata u regionu Persijskog zaliva, ali da se još ne može govoriti u kojoj mjeri će to biti u Srpskoj.

Cijene nafte u porastu nakon američko-izraelske operacije u Iranu Izvor: MONDO/Uroš Arsić

On je rekao da je jutros na svjetskim berzama nafta poskupjela i da je realno očekivati da u narednom periodu dođe do još znatnijeg rasta cijena.

"Još je rano pričati. Tek su se berze otvorile i jutros su cijene značajno u plusu. Pratićemo narednih dana šta se dešava i onda u skladu sa tim će se formirati i cijene na tržištu", naveo je Savić.

Šef kompanije za geopolitičke analize "Ristad enerdži" Horhe Leon izjavio je ranije da je nafta poskupjela za više od šest odsto, te da je snabdijevanje otežano nakon američko-izraelske vojne operacije u Iranu koja je počela u subotu, 28. februara.

"Na tržište nafte utiče obustava plovidbe kroz Ormuski moreuz, što sprečava 15 miliona barela sirove nafte dnevno da stigne na tržište", rekao je Leon.

Iranska revolucionarna garda zatvorila je juče Ormuski moreuz, koji povezuje naftom Persijski zaliv sa Indijskim okeanom.

