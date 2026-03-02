logo
Napad na jednu državu je napad na sve: Zemlje Arapskog zaliva održale hitan sastanak i zaprijetile odgovorom Iranu

Napad na jednu državu je napad na sve: Zemlje Arapskog zaliva održale hitan sastanak i zaprijetile odgovorom Iranu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
1

Savjet za saradnju zemalja Zaliva (GCC) održao je hitan sastanak ministara i osudio napade Irana na arapske države, ocijenivši ih kao grubo kršenje suvereniteta i međunarodnog prava.

Zemlje Arapskog zaliva održale sastanak zbog napada Irana Izvor: Profimedia/Luka Dakskobler/SOPA Images / Shutterstock Editorial

Savjet za saradnju zemalja Zaliva (GCC) održao je hitan sastanak ministara, nakon čega je izdao saopštenje u kojem osuđuje napade Irana na arapske države.

Sastankom je predsedavao ministar spoljnih poslova Bahreina, Abdulatif bin Rašid Al Zajani, a pored njega su bili prisutni predstavnici Omana, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.

"Ministarski savjet je razmotrio veliku štetu koju su nanijeli podmukli napadi Irana na ove zemlje, usmjereni na civilne objekte, servisne lokacije i stambena područja, koji su prouzrokovali značajnu materijalnu štetu, ugrozili bezbjednost i živote građana i stanovnika i širili strah među stanovništvom. Savet je takođe razgovarao o mjerama i koracima potrebnim za koordinaciju napora usmjerenih na obnavljanje bezbjednosti, stabilnosti i postizanje mira u regionu", navodi se u saopštenju.

Savjet je potvrdio da napadi predstavljaju ozbiljno kršenje suvereniteta ovih zemalja, principa dobrosusedstva i međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, bez obzira na bilo kakva opravdanja ili izgovore. Ciljanje civila i civilnih objekata označeno je kao ozbiljno kršenje pravila međunarodnog humanitarnog prava.

"Savjet je takođe izrazio punu solidarnost zemalja GCC-a i njihov jedinstveni stav protiv ovih napada, ističući da je bezbednost zemalja članica GCC-a nedeljiva i da je svaki napad na jednu državu članicu direktan napad na sve članice, u skladu sa Poveljom GCC-a i Sporazumom o uzajamnoj odbrani. Savjet je potvrdio pravo zemalja GCC-a da odgovore, u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija, koji garantuje pravo na samoodbranu, individualno ili kolektivno, i da preduzmu sve neophodne mjere za zaštitu suvereniteta, bezbjednosti i stabilnosti", navedeno je.

Savjet je pohvalio efikasnost i spremnost oružanih snaga i sistema protivvazdušne odbrane zemalja članica, koje su uspešno presrele raketne i napade dronovima, pokazujući visok nivo profesionalizma i doprinoseći neutralizaciji pretnje, ublažavanju njenog uticaja i zaštiti života, objekata i vitalne imovine.

"Savjet ministara je naglasio neophodnost trenutnog prekida napada kako bi se obnovila bezbjednost, mir i stabilnost u regionu. Posebno su istaknuti očuvanje vazdušne i pomorske bezbednosti, zaštita regionalnih plovnih puteva, obezbeđivanje integriteta lanaca snabdevanja i garantovanje stabilnosti globalnih energetskih tržišta. Savjet je potvrdio da stabilnost Arapskog zaliva nije samo regionalni problem, već fundamentalni stub globalne ekonomske stabilnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe", zaključuje se u saopštenju.

