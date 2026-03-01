logo
Iran uzvraća udarac: Pogođena američka vojna baza u Iraku, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Iran pokrenuo napade na američku vojnu bazu u Iraku.

Iran gađao američku bazu u Iraku Izvor: X/clashreport/Printscreen

Iranska revolucionarna garda je danas popodne najavila novi talas napada na Izrael i vojne baze Sjedinjenih Američkih Država koje se nalaze u regionu. Pogođena je vojna baza u Iraku, na sjeveru države.

Snimak napada pojavio se na društvenim mrežama. Aktivirane su i sirene za vazdušnu opasnost, a nije trenutno poznato da li ima povrijeđenih ili stradalih.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)

