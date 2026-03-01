"Sve se dešava brže od planiranog": Tramp se ponovo oglasio o ratu u Iranu

Tramp se oglasio drugog dana rata na Bliskom istoku i istakao je da sve u Iranu odbija brže od planiranog rasporeda.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio prvi put danas, drugog dana rata na Bliskom istoku, nakon što je u subotu 28. februara ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei. Tramp je u razgovoru za "CNBC" komentarisao stanje na Bliskom istoku dok se nastavlja vojna operacija "Epski bijes", a Centralna komanda je danas saopštila da su poginula tri američka vojnika.



"To je vrlo nasilan i opasan režim, jedan od najnasilnijih u istoriji. Mi radimo svoj posao za cijeli svijet, ne samo za nas.

Sve je ispred planiranog rasporeda. Stvari se odvijaju u vrlo pozitivnom smjeru, veoma pozitivnom", istakao je Tramp.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)