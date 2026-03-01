Iran dobio novog vrhovnog vođu: Ovaj čovjek preuzima Hamneijevo mjesto, on sada kontroliše državu

Nakon smrti Alija Hameneija, Iranski državni mediji objavili su da je Alireza Arafi (67), jedan od najuticajnijih šiitskih ajatolaha, imenovan za vršioca dužnosti vrhovnog vođe Irana u prelaznom periodu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Otkriveno je ko će zamijeniti ubijenog Hameneija - Alireza Arafi je imenovan za vršioca dužnosti vođe Irana. On će određeni vremenski period služiti kao Vrhovni vođa, izvještavaju iranski državni mediji, pre svih agencija ISNA. Arafi će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije Ali Hamneija.

Alireza Arafi (67) važi za jednog od najuticajnijih šiitskih ajatolaha i visokih vjerskih autoriteta u zemlji. Rođen 1959. godine u Mejbodu, on decenijama zauzima ključne pozicije unutar iranskog teokratskog sistema.

Član je Savjeta čuvara, moćne institucije koja kontroliše zakonodavstvo i izbore, kao i Skupštine eksperata, tijela koje je po ustavu jedino nadležno za izbor i nadzor vrhovnog vođe.

Prije imenovanja na čelo države, Arafi je vodio cjelokupan sistem vjerskih seminara u Iranu, sa centrom u svetom gradu Komu, čime je direktno oblikovao nove generacije vjerskih i političkih lidera.

Takođe je bio na čelu Međunarodnog univerziteta Al-Mustafa, institucije zadužene za širenje šiizma i iranske ideologije u inostranstvu, zbog čega se smatra bliskim saradnikom bezbjednosnih struktura i Revolucionarne garde.

Analitičari ocjenjuju da izbor Arafija predstavlja pokušaj režima da očuva stabilnost i kontinuitet politike u trenutku ratne krize. Njegovo duboko poznavanje vjerske hijerarhije i istovremeno učešće u najvišim političkim tijelima čine ga figurom koja u ovom trenutku može da ujedini konzervativno sveštenstvo i vojne krugove.