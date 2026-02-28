"Imamo dvije opcije": Tramp otkrio plan za Iran

Tramp najavljuje ambicioznu vojnu kampanju protiv Irana, ističući ključne razloge i moguće posljedice sukoba.

Američki predsjednik Donald Trampizjavio je da ima nekoliko "izlaznih strategija" za operaciju "Epski bijes", veliku vojnu kampanju protiv Irana koju su Sjedinjene Države pokrenule u ranim jutarnjim satima. U telefonskom razgovoru iz Mar-a-Laga Tramp je pojasnio svoje viđenje mogućeg raspleta sukoba za Axios.

"Mogu da se odlučim za dugotrajnu opciju i preuzmem kontrolu nad svim ili da sve završim za dva-tri dana i poručim Irancima: ‘Vidimo se ponovo za par godina ako opet počnete da razvijate svoje nuklearne i raketne programe’", izjavio je Tramp u petominutnom intervjuu.

"Kako god bilo, biće im potrebno nekoliko godina da se oporave od ovog napada", dodao je.

Tramp je naveo dva ključna razloga za pokretanje napada. Prvi je neuspjeh pregovora koje su ove nedjelje vodili njegovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

"Iranci bi se približili dogovoru, pa se povukli - i tako stalno. Shvatio sam da zapravo ne žele sporazum", rekao je.

Kao drugi razlog naveo je ponašanje Irana tokom posljednjih nekoliko decenija. Tramp je ispričao kako je u petak, dok je pripremao govor kojim je najavio napad, zatražio od svog tima spisak svih napada povezanih s Iranom u svietu u posljednjih 25 godina.

"Vidio sam da su svakog mjeseca uradili nešto loše, nešto digli u vazduh ili nekoga ubili", rekao je za Axios.

Nuklearni program i prethodne akcije

Tramp je takođe ustvrdio da je Iran počeo da obnavlja neka od nuklearnih postrojenja koja su SAD i Izrael napali tokom "Dvanaestodnevnog rata" prošlog juna. Nezavisni analitičari potvrdili su građevinske aktivnosti na nekim lokacijama, ali nisu zaključili da je Iran obnovio nuklearne aktivnosti.

Više puta je ponovio da je njegova odluka o pokretanju "Operacije Ponoćni čekić", u kojoj su uništena ili teško oštećena tri iranska nuklearna postrojenja, omogućila sadašnju kampanju. Ustvrdio je da bi Iran, da nije bilo napada u junu, do sada možda već imao nuklearno oružje, što bi vojnu akciju učinilo nemogućom.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su najambiciozniju vojnu operaciju na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko decenija, osmišljenu ne samo da oslabi iranske vojne kapacitete već i da stvori uslove za potencijalno rušenje režima. Prema riječima visokog američkog zvaničnika, operativni plan predviđa masovno bombardovanje u trajanju od najmanje pet dana.

Ipak, kako je Tramp rekao za Axios, taj vremenski okvir je promjenjiv i zavisiće od razvoja događaja na terenu. Jedan od ključnih faktora je sudbina vrhovnog vođe Alija Hamneija, kojeg je Izrael, zajedno s drugim visokim zvaničnicima, označio kao metu za atentat.

