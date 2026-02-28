Incident u Splitu: Desničari pokušali da dođu do kuće roditelja Borisa Dežulovića

Grupa ekstremnih desničara, predvođena Draženom Kelemincem, okupila se jutros u Splitu s namjerom da dođe do kuće roditelja pisca Borisa Dežulovića.

Izvor: screenshot/Index.hr

Ekstremni desničari, predvođeni predsjednikom A-HSP Draženom Kelemincem, okupili su se jutros u Splitu, gdje su pokušali da dođu do kuće roditelja novinara, komentatora i pisca Borisa Dežulovića, piše Index.

Na početku ulice presrela ih je interventna policija, koja im nije dozvolila da nastave dalje. Podsjetimo, policija je ranije zabranila održavanje protesta ispred porodične kuće Dežulovićevih roditelja.

Tokom okupljanja upućivane su prijetnje i uvrede na račun Dežulovića, kao i pisca i kolumniste Ante Tomića, novinara i građana koji su se okupili na kontraprotestu. Verbalni napadi bili su usmjereni i prema policijskim službenicima koji su obezbjeđivali skup.

Situacija je eskalirala kada je Keleminec u jednom trenutku pokušao da probije policijski kordon, pri čemu je nasrnuo na pripadnika interventne jedinice. Uz povike i galamu, pokušao je da izazove incident, ali policija nije reagovala privođenjem.

Za sada nema informacija o eventualnim sankcijama ili daljim postupcima nadležnih organa.