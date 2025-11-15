Ispred Srpskog narodnog vijeća puštali Tompsonove pjesme: Održan skup ekstremnih desničara u Zagrebu

Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavno otvorene izložbe "Legat" u čast Dejana Medakovića, nazivajući ga "četničkim ideologom".

Izvor: Youtube/printscreen/Autohtona-Hrvatska stranka prava

Nekoliko ekstremnih desničara jutros je protestvovalo ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, u ime Autohtone-Hrvatske stranke prava (A-HSP).

Skup je predvodio lider (A-HSP) Dražen Keleminec, a okupljeni su odmah po dolasku istakli stranačke i hrvatske zastave i puštali muziku pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pjesmama i na svojim nastupima glorifikuje ustaštvo, prenosi Indeks.

Keleminec je najavio i politički koncert 28. decembra ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, navodeći da je prethodni koncert Tompsonu zabranjen, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavno otvorene izložbe "Legat" u čast Dejana Medakovića, nazivajući ga "četničkim ideologom". Među demonstrantima je bio i glumac Alin Kavur, poznat kao Dado iz serije "Smogovci". Policija je pratila događaj, ali nije bilo incidenata.

Zbog te izložbe policija je pre nekoliko dana spriječila oko 40 maskiranih muškaraca da uđu u prostorije tokom otvaranja. Nakon toga su pevali rodoljubive pjesme, podizali desnice i dobacivali novinarima.

(Euronews/MONDO)