Amerika izvršila napad, naređenje je stiglo na Božić: "Ovo je smrtonosan udarac ološu koji okrutno ubija hrišćane"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države izvele vazdušne napade na militante Islamske države na severozapadu Nigerije, navodeći da je akcija sprovedena na zahtev nigerijskih vlasti zbog.

SAD napale ISIS u Nigeriji Izvor: APFootage / Alamy / Alamy / Profmedia

Sjedinjene Američke Države su izvele vazdušne napade na militante Islamske države na severozapadu Nigerije, izjavio je u četvrtak američki predsjednik Donald Tramp, tvrdeći da ta grupa napada hrišćane u tom regionu.

"Večeras, na moju komandu kao vrhovnog komandanta, Sjedinjene Države su pokrenule snažan i smrtonosan udar protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i brutalno ubija, prije svega, nevine hrišćane, na nivoima koji nisu viđeni mnogo godina, pa čak i vijekovima!", napisao je Tramp u objavi na Truth Social-u.

"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj hrišćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", rekao je Tramp. Komanda američke vojske u Africi je saopštila da je napad izvršen na zahtev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno nekoliko militanata ISIS-a.

Tramp je krajem oktobra počeo da upozorava da se hrišćanstvo suočava sa "egzistencijalnom prijetnjom" u Nigeriji i zapretio vojnom intervencijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog, kako kaže, njenog neuspeha da zaustavi nasilje usmereno na hrišćanske zajednice.

Nigerijska vlada je saopštila da naoružane grupe ciljaju i muslimane i hrišćane, a tvrdnje SAD da se hrišćani suočavaju sa progonom ne predstavljaju složenu bezbjednosnu situaciju i ignorišu napore za zaštitu vjerskih sloboda.

Međutim, vlada je pristala da sarađuje sa SAD kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih grupa. Stanovništvo zemlje je podijeljeno na muslimane koji žive prvenstveno na severu i hrišćane na jugu.

Tagovi

isis SAD Nigerija

