Polijeće prvi avion iz Dubaija za Beograd: Kompanija uputila apel, evo ko ima prednost u evakuaciji

Nakon obustave letova zbog kritične situacije na Bliskom istoku, prvi letovi iz Dubaija biće realizovani večeras.

Izvor: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi avion iz Dubaija za Beograd poletjeće večeras, objavljeno je na sajtu Aerodroma Dubai. Nakon obustave letova zbog kritične situacije na Bliskom istoku, prvi letovi iz Dubaija biće realizovani večeras, a prvi let za Beograd kreće u 23.20. Veb-sajt aerodroma u Dubaiju pokazao je da će biti letenja za Beograd, Varšavu, Mumbaj, Moskvu, Nju Delhi, Bukurešt...

Dubai Airport (DXB) website indicates that the following flights are scheduled to depart this evening:



EK500 to Mumbai (boarding)

FZ8081 to Novosibirsk

EK542 to Chennai

FZ8489 to Moscow

EK512 to New Delhi (boarding)

EK568 to Bangalore

FZ8205 to Kazan

EK524 to Hyderabad

FZ8263 to…pic.twitter.com/fD88vFT5gY — Flightradar24 (@flightradar24)March 2, 2026

Kompanija "Emirates" saopštila je da će večeras početi sa uspostavljanjem ograničenog broja letova. Kako su saopštili, prioritet će imati putnici sa ranijim rezervacijama, a kompanija će direktno kontaktirati one koji su prebačeni na ove letove.

Takođe, iz avio-kompanije su putnike da ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu dobili obavještenje, s obzirom na to da, kako su rekli, svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljnjeg.

Kolaps na aerodromima

Podsjetimo, napadi Sjedinjenih Država i Izraela na Iran izazvali su ozbiljne poremećaje u avio-saobraćaju širom Bliskog istoka. Zatvaranje vazdušnih prostora u ključnim zemljama regiona dovelo je do otkazivanja hiljada letova i blokade stotina hiljada putnika. Aerodromi u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi, koji su među najprometnijima na svijetu, obustavili su rad.

