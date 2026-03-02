Snaga zajednice počinje od najmlađih — odabrano 20 klubova u projektu "NLB sport za mlade 2025/2026"

U svijetu u kojem se vrijednosti najbrže uče kroz igru, upornost i timski duh, NLB Banka Banja Luka još jednom potvrđuje da je razvoj djece i mladih jedno od najvažnijih opredjeljenja njihovog društveno-odgovornog djelovanja.

Izvor: NLB banka/Promo

Nakon pristiglih prijava prilikom poziva objavljenog krajem 2025. godine, odabrano je i podržano 20 sportskih klubova i organizacija iz cijele Republike Srpske koji će u okviru projekta „NLB sport za mlade 2025/2026“ dobiti podršku za rad sa djecom uzrasta do 12 godina.

"Sport je izuzetno važan dio odrastanja svakog djeteta i preduslov zdrave populacije. Djeca kroz sport stiču vrijedne vještine, razvijaju se u sposobne i aktivne mlade ljude, ali i stiču vrlo važne ljudske kvalitete – grade timski duh i zajedništvo, uče se fer ponašanju, kako te želja za uspjehom i pobjedom nose da daš i više od svog maksimuma, te vrlo važnu životnu lekciju kako se nositi sa porazima.

Ulaganjem u klubove i trenere koji rade sa najmlađima, dajemo podršku pojedincima i organizacijama koji svakodnevno ulažu trud i energiju u postavljanju zdravih temelja naše budućnosti. Ovo je prilika da ti pojedinci i klubovi budu dodatno prepoznati, vidljivi i vrednovani za svoj rad sa našom djecom, našom budućnosti, te im želimo dati podršku da još veći broj najmlađih uvedu u sportske arene i nauče ih svim vrijednostima koje sport donosi. Na taj način možemo očekivati da ćemo izgraditi osnovu zdravog, funkcionalnog društva koje će biti posvećeno pravim vrijednostima“, poručio je Goran Babić, predsjednik Uprave NLB Banke Banja Luka.

Odabrani klubovi i organizacije, iz raznih sportskih disciplina, podržani su iznosima od 2.000 KM do 5.000 KM. To je pomoć koja će im omogućiti bolje uslove za rad, nabavku opreme, organizaciju takmičenja, kao i jačanje redovnih trenažnih procesa.

Odabrani klubovi:

1. Košarkaški klub „MAX“, Banja Luka,

2. Rukometni savez Republike Srpske

3. Plivački klub „Borac“ Banja Luka

4. Stonoteniski klub „Spin“ Banja Luka,

5. Atletski klub „Kastel“ Banja Luka,

6. Košarkaški klub „Spartak“ Prijedor,

7. Omladinski rukometni klub „Kozara“ Gradiška,

8. Košarkaški klub „Basket 2000“ Banja Luka.

9. Rukometni klub „Srednjoškolac“ Novi Grad,

10. Fudbalski klub „LeoStars“ Trebinje ,

11. Rukometni klub „Leotar“ Trebinje,

12. Košarkaški klub „Rogatica“ Rogatica,

13. Ženski odbojkaški klub „Jahorina“ Pale,

14. Omladinski fudbalski klub „Šampion“ Foča,

15. Košarkaški klub „Best“ Doboj,

16. Ženski fudbalski klub „Ljubić“ Prnjavor,

17. Atletski klub „Atletik“ Bijeljina,

18. Košarkaški klub „Fenix Basket“ Bijeljina,

19. Sportsko-rekreativno udruženje „Bambi“ Zvornik,

20. Regionalni rukometni savez Bijeljina



U svakom od ovih klubova treniraju djeca koja tek otkrivaju šta znači prva pobjeda, prvi tim, prvi sportski san. Sport nije samo fizička aktivnost — to je prostor u kojem nastaje karakter, hrabrost i povjerenje. Tereni, sale i staze su mjesta gdje djeca prvi put osjete pripadnost i zajedništvo, gdje grade samopouzdanje i otkrivaju ko mogu postati.

NLB Banka ostaje posvećena stvaranju prilika za generacije koje dolaze

Podrškom dvadeset klubova širom Republike Srpske, NLB Banka Banja Luka jača lokalne zajednice, trenere i sportske programe, a najviše — djecu koja su budućnost napretka. Program „NLB Sport za mlade“ koji NLB Grupa po prvi put istovremeno sprovodi na svim tržištima na kojima posluje, odnosno širom regiona, ima jednostavnu, ali snažnu misiju: omogućiti djeci da rastu kroz sport, razvijaju se kroz igru.

Ove sezone NLB Grupa širom regiona podržava 144 kluba u skoro 100 gradova, odnosno, više od 21.000 djece koji treniraju, napreduju i uče prve životne lekcije na terenu.