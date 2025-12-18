logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lansiran „Digital first“ – NLB digitalna kartica klijentima dostupna odmah

Lansiran „Digital first“ – NLB digitalna kartica klijentima dostupna odmah

Izvor Promo
0

NLB Banka Banja Luka prva na tržištu BiH uvela je potpuno digitalno izdavanje platnih kartica kroz koncept „Digital First“, omogućavajući klijentima da svoju karticu koriste digitalno, odmah nakon odobrenja, bez čekanja na izradu i isporuku fizičke kartice.

Lansiran „Digital first“ – NLB digitalna kartica klijentima dostupna odmah Izvor: NLB banka/Promo

Klijentima NLB Banke u digitalnoj formi dostupne su sve vrste NLB kartica, i odmah nakon odobrenja, mogu da ih koriste kroz NLB Pay aplikaciju za beskontaktna plaćanja na POS uređajima, online kupovinu, kao i za podizanje gotovine na bankomatima. Kartica se može dodati u Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay, prilikom čega klijentima pruža maksimalnu fleksibilnost i sigurnost u svakodnevnim plaćanjima.

„Uvođenjem „Digital First“ kartice potvrđujemo našu posvećenost razvoju modernih, brzih i sigurnih digitalnih usluga, pružajući klijentima bolje korisničko iskustvo kroz model isporuke kartice i korišćenje finansijskih sredstava odmah. Digitalni kanali postaju primarni za proces izdavanja, aktivacije i korištenja kartice u našem NLB Pay digitalnom novčaniku“, izjavila je Svjetlana Laco, direktorica Sektora za digitalno bankarstvo u NLB Banci Banja Luka.

Digitalna kartica se automatski aktivira nakon dodjele PIN-a koji klijenti dobijaju putem SMS poruke, a svi podaci o kartici dostupni su u aplikaciji NLB Pay. Fizička kartica koju je klijent odabrao prilikom podnošenja zahtjeva biće naknadno dostavljena i dostupna klijentu za preuzimanje u poslovnici NLB Banke Banja Luka.

Implementacijom „Digital First“ rješenja, NLB Banka nastavlja da unaprjeđuje svoje digitalne servise, nudeći klijentima veću kontrolu, viši nivo bezbjednosti i savremeno korisničko iskustvo.

(Promo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NLB banka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ