Lansiran „Digital first“ – NLB digitalna kartica klijentima dostupna odmah

NLB Banka Banja Luka prva na tržištu BiH uvela je potpuno digitalno izdavanje platnih kartica kroz koncept „Digital First“, omogućavajući klijentima da svoju karticu koriste digitalno, odmah nakon odobrenja, bez čekanja na izradu i isporuku fizičke kartice.

Izvor: NLB banka/Promo

Klijentima NLB Banke u digitalnoj formi dostupne su sve vrste NLB kartica, i odmah nakon odobrenja, mogu da ih koriste kroz NLB Pay aplikaciju za beskontaktna plaćanja na POS uređajima, online kupovinu, kao i za podizanje gotovine na bankomatima. Kartica se može dodati u Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay, prilikom čega klijentima pruža maksimalnu fleksibilnost i sigurnost u svakodnevnim plaćanjima.

„Uvođenjem „Digital First“ kartice potvrđujemo našu posvećenost razvoju modernih, brzih i sigurnih digitalnih usluga, pružajući klijentima bolje korisničko iskustvo kroz model isporuke kartice i korišćenje finansijskih sredstava odmah. Digitalni kanali postaju primarni za proces izdavanja, aktivacije i korištenja kartice u našem NLB Pay digitalnom novčaniku“, izjavila je Svjetlana Laco, direktorica Sektora za digitalno bankarstvo u NLB Banci Banja Luka.

Digitalna kartica se automatski aktivira nakon dodjele PIN-a koji klijenti dobijaju putem SMS poruke, a svi podaci o kartici dostupni su u aplikaciji NLB Pay. Fizička kartica koju je klijent odabrao prilikom podnošenja zahtjeva biće naknadno dostavljena i dostupna klijentu za preuzimanje u poslovnici NLB Banke Banja Luka.

Implementacijom „Digital First“ rješenja, NLB Banka nastavlja da unaprjeđuje svoje digitalne servise, nudeći klijentima veću kontrolu, viši nivo bezbjednosti i savremeno korisničko iskustvo.

