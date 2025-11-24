NLB Banka Banja Luka – Partner digitalne transformacije kulture kroz „Biletar(t)nicu“ Narodnog pozorišta RS

Narodno pozorište Republike Srpske od sada publici nudi mogućnost online rezervacije i kupovine ulaznica za predstave putem novog softverskog rješenja „Biletar(t)nica“, dostupnog na zvaničnoj web stranici pozorišta.

Izvor: Dejan Rakita/Dejan Rakita

Ovo rješenje omogućava jednostavan, brz i siguran pristup kulturnim sadržajima, čineći repertoar i sve izmjene repertoara dostupnim široj zajednici. Za posjetioce to znači kraj čekanja u redovima, jer se ulaznice sada mogu kupiti u svega nekoliko klikova.

Na ovaj način Narodno pozorište Republike Srpske pravi značajan iskorak ka modernizaciji i približavanju umjetnosti savremenim generacijama.

„U susret stogodišnjici našeg pozorišta, s ponosom predstavljamo online platformu „Biletar(t)nica” kao važan korak ka modernizaciji, boljoj vidljivosti i dostupnosti našeg programa. Vjernoj publici sada nudimo jednostavan način kupovine ulaznica, bez obzira na vrijeme i mjesto, kako bi što češće bili sa nama. Ovaj projekat rezultat je sjajne saradnje – zahvaljujemo NLB Banci Banja Luka na inicijativi i podršci u pogledu uvođenja digitalnog načina plaćanja, kompaniji Lanaco na stručnoj realizaciji i studentima koji su svojim znanjem i energijom dali neprocjenjiv doprinos. Još jednom se pokazalo da spoj mladosti i kreativnosti donosi odlične rezultate – upravo tim putem Narodno pozorište Republike Srpske planira da ide tokom ove sezone", izjavila je Dijana Grbić, direktorica narodnog pozorišta Republike Srpske.

Izvor: Dejan Rakita/Dejan Rakita

Poseban značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da su u izradi online platforme „Biletar(t)nica“ radili studenti sa sedam tehničkih fakulteta u okviru stručne prakse u kompaniji Lanaco i svojim znanjem, kreativnošću i entuzijazmom dali značajan doprinos digitalizaciji kulturne scene.

Ovim projektom kompanija Lanaco nastavlja svoju praksu da rješenja razvijena u okviru studentske prakse postaju donacija zajednici.

„Za nas je posebno važno što je projekat „Biletar(t)nica“ rezultat zajedničkog rada studenata, naših mentora i partnera, jer na najbolji način pokazuje kako mladi ljudi, vođeni znanjem i kreativnošću, mogu donijeti konkretna rješenja koja unapređuju zajednicu. Lanaco godinama ulaže u razvoj kadrova i inovacija, a ovaj projekat, koji dolazi u godini kada slavimo 35 godina postojanja kompanije potvrđuje da spajanjem kulture i tehnologije gradimo društvo spremnije za budućnost”, izjavio je Dragan Ninić, zamjenik direktora kompanije Lanaco.

Predsjednik Uprave NLB Banke Banja Luka, Goran Babić, naglasio je da ovaj projekat na najbolji način pokazuje kako zajedničkim zalaganjem i saradnjom jedna ideja može prerasti u rješenje od velikog značaja za cjelokupnu zajednicu.

Izvor: NPRS

„Narodno pozorište Republike Srpske je simbol kulturnog identiteta našeg društva, i izuzetno nam je važno da ga učinimo dostupnim svima – bez obzira na lokaciju ili vrijeme. Finansijskom podrškom našem Narodnom pozorištu Republike Srpske ali i stručnim resursima benke, željeli smo biti dio digitalne transformacije ove važne institucije i omogućiti publici da na jednostavan način dođe do ulaznica. Posebno nas raduje što su u realizaciju projekta bili uključeni studenti, i da smo mi kao finansijska institucija inicirali povezivanje obrazovanja, tehnologije i kulture s ciljem dodatnog razvoja zajednice“, izjavio je Goran Babić, predsjednik Uprave NLB Banke Banja Luka.

Uključivanjem mladih u razvoj ovog sistema, projekat je dobio snažnu edukativnu i društvenu dimenziju, studenti su imali priliku da rade na stvarnom rješenju koje povezuje tehnologiju i umjetnost, a rezultat pokazuje sa koliko entuzijazma su pristupili projektu koji olakšava poslovanje Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Za online kupovinu pristupite platformi „Biletarnica“ putem web stranice NPRS na adresi: www.np.rs.ba ili direktno putem linka https://nprs.biletartnica.com/nprsapp/login