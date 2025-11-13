Vrijeme je za vaš potez – NLB Banka Banja Luka i Mastercard imaju pogodnosti za biznise

NLB Banka Banja Luka u saradnji sa kompanijom Mastercard nastavlja sa kampanjom „Master Your Business“ koja je fokusirana na pravna lica, s ciljem da olakša prelazak na savremene načine plaćanja i podrži prve korake ka digitalizaciji poslovanja.

Ova kampanja sadrži više atraktivnih pogodnosti koje omogućavaju biznisima da unaprijede svoje usluge i istovremeno ostvare benefite.

Kartično plaćanje danas je standard koji kupci očekuju, a NLB Banka Banja Luka i Mastercard ovom kampanjom žele da podrže mala i srednja preduzeća u uvođenju ovog rješenja. U okviru kampanje „Master Your Business“, pravna lica imaju priliku da iskoriste neke od sljedećih benefita:

Kartični prihvat uz poklon 200 KM

Pravna lica koja tokom trajanja kampanje ugovore NLB kartični prihvat i ostvare 50+ transakcija Mastercard karticama u roku od dva mjeseca dobijaju na poklon 200 KM. Ova pogodnost je osmišljena da motiviše biznise da uvedu kartični prihvat i time povećaju dostupnost svojih usluga kupcima.

Mastercard Business kartica – cashback 50 KM za jednu transakciju NLB Mastercard Business Debit karticom

Za nove korisnike NLB kartičnog prihvata - dodatna pogodnost: plaćanjem NLB Mastercard Business karticom, već nakon jedne transakcije karticom i jedne transakcije na ugovorenom prihvatnom mjestu dobijaju cashback u iznosu 50 KM, a ova opcija omogućava pravnim licima da odmah osjete prednosti korištenja poslovne kartice.

Zašto je ovo važno za biznise?

Digitalizacija plaćanja donosi brojne prednosti: bržu i sigurniju naplatu, veću dostupnost kupcima, smanjenje troškova gotovinskog poslovanja i bolju kontrolu finansija. NLB Banka Banja Luka i kompanija Mastercard ovim pogodnostima žele da podstaknu lokalne biznise u modernizaciji i da im pruže dodatnu podršku prilikom implementacije digitalnih usluga.

Navedene pogodnosti važe za nove korisnike kartičnog prihvata do 31. januara 2026.

Više informacija o svim benefitima za biznise dostupno je putem LINK-a.

