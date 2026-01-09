Ukrajinci pokazali dokaze: Objavljene fotografije dijelova rakete "Orešnik" sa mjesta udara (Foto)

Ruske snage tokom noći izvele su masovne vazdušne udare na Ukrajinu, a Moskva je zvanično potvrdila da je u napadu na Lavov korišćena balistička raketa "Orešnik". Ukrajinska bezbjednosna služba objavila je snimke i fotografije ostataka projektila.

Ruske snage su tokom noći izvele snažne vazdušne udare na Ukrajinu, a među pogođenim gradovima našli su se Kijev i Lavov. Nakon prvih informacija da je u napadu na Lavov korišćena balistička raketa "Orešnik", zvanična Moskva je tu informaciju i potvrdila.

Ukrajinska bezbjednosna služba (SBU) sada je objavila fotografije i snimke dijelova rakete pronađenih na mjestu udara.

Među ostacima su, kako navode, jedinica za stabilizaciju i navođenje, dio koji nazivaju "mozgom" rakete, kao i rezervni dijelovi motora, fragmenti sistema za orijentaciju i mlaznice sa lansirne platforme.

Kijev naglašava da je upotreba ovakvog oružja protiv civilnih ciljeva direktno kršenje međunarodnog prava i ratni zločin.

"Napadom na civilne objekte u blizini granice s Evropskom unijom, Kremlj je pokušao da uništi ključnu infrastrukturu za preživljavanje u izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima", saopštila je SBU.

Big fire illuminates night skies in Lviv region after Russian Oreshnik strike of Europe's largest underground gas storage facility. I saw such skies as child in Western Ukraine after gas pipeline explosion dozens kilometers away. There are reports of big gas pressure drop in Lviv…pic.twitter.com/8ofd11pxpB — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski)January 8, 2026

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo da su rakete "Orešnik" korišćene u, kako je navedeno, masovnom udaru na važne ciljeve u Ukrajini.

"Izveden je masovni udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa 'Orešnik', kao i udarne dronove, protiv ključnih ciljeva na teritoriji Ukrajine", navodi se u saopštenju koje prenosi RIA Novosti.

Moskva tvrdi da je napad odgovor na "teroristički napad kijevskog režima" na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji se, prema ruskim navodima, dogodio u noći 29. decembra 2025. godine.

BREAKING

Ukraine Lyviv Oblast



Ukraine confirms that the missile that hit the Lviv region flew at a speed of about 13,000 km/h along a ballistic trajectory.



It makes it clear that an Oreshnik IRBM with MIRV technology was used in the attack.



It’s the second time an ICBM or…pic.twitter.com/VoXsd3sXgd — Frankie™️ (@B7frankH)January 9, 2026

U noćnim udarima na Kijev i Lavov ima i žrtava. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su u napadu na prijestonicu poginule četiri osobe, dok je 19 ljudi povrijeđeno.

Lavov je takođe bio meta raketiranja, a prema riječima gradonačelnika Andrija Sadovog, napad je bio usmjeren na kritičnu infrastrukturu. Ukrajinska vojska je navela da je projektil ispaljen sa poligona Kapustin Jar u ruskoj Astrahanskoj oblasti.

Zapadno zapovedništvo ukrajinskih vazdušnih snaga kasnije je potvrdilo da je riječ o balističkom projektilu koji se kretao brzinom od oko 13.000 kilometara na čas.

