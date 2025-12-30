logo
Moskva tvrdi da je Ukrajina poslala 91 dron ka Putinovoj rezidenciji

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski moraće da se krije do kraja života nakon ukrajinskog napada dronom na rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina, naveo je zamjenik sekretara ruskog Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

Medvedev o napadu dronovima Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

On je u objavi na "Iksu" optužio Zelenskog da želi rat i da pokušava da ometa pronalaženje mirnog rješenja za sukob u Ukrajini.

"Pa, sada će morati da se krije do kraja svog bezvrijednog života", poručio je Medvedev.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je juče novinarima da je ukrajinska vojska u noći između nedjelje i ponedjeljka izvršila teroristički napad na Putinovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti.

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska poslala je 91 dron ka rezidenciji, ali nije bilo žrtava niti je nanesena materijalna šteta.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima da je "ljut" zbog napada, uz napomenu da takvi postupci ne idu u korist mirovnih pregovora.

