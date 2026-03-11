logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kontrole benzinskih pumpi u Sarajevu: Inspekcija izdala 18 prekršajnih naloga vrijednih 38.000 KM

Kontrole benzinskih pumpi u Sarajevu: Inspekcija izdala 18 prekršajnih naloga vrijednih 38.000 KM

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Tržišno–turistička inspekcija Kantona Sarajevo je u proteklih sedam dana kontrolisala 27 benzinskih pumpi i kod devet privrednih subjekata utvrđeno je kršenje propisa, a zbog utvrđenih nepravilnosti je izdato 18 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 38.000 KM.

Kontrole benzinskih pumpi u Sarajevu Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Aktivnosti su na području Kantona Sarajevo intenzivirane s ciljem zaštite potrošača, uzimajući u obzir mijenjanje cijene nafte i naftnih derivata na globalnom tržištu, saopšteno je iz Kantonalne inspekcije.

U skladu sa odlukom Vlade Federacije BiH (FBiH) o mjerama neposredne kontrole cijene naftnih derivata, maksimalna visina marže u prometu ovih proizvoda iznosi 0,06 KM po litru u veleprodaji, dok je u maloprodaji ograničena na 0,25 KM po litru.

Cijena goriva može se mijenjati najviše jednom u periodu od 24 časa, dok nove cijene stupaju na snagu narednog dana, i to minut poslije ponoći.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo gorivo pumpe kontrola

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ