Kontrole benzinskih pumpi u Sarajevu: Inspekcija izdala 18 prekršajnih naloga vrijednih 38.000 KM

Tržišno–turistička inspekcija Kantona Sarajevo je u proteklih sedam dana kontrolisala 27 benzinskih pumpi i kod devet privrednih subjekata utvrđeno je kršenje propisa, a zbog utvrđenih nepravilnosti je izdato 18 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 38.000 KM.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Aktivnosti su na području Kantona Sarajevo intenzivirane s ciljem zaštite potrošača, uzimajući u obzir mijenjanje cijene nafte i naftnih derivata na globalnom tržištu, saopšteno je iz Kantonalne inspekcije.

U skladu sa odlukom Vlade Federacije BiH (FBiH) o mjerama neposredne kontrole cijene naftnih derivata, maksimalna visina marže u prometu ovih proizvoda iznosi 0,06 KM po litru u veleprodaji, dok je u maloprodaji ograničena na 0,25 KM po litru.

Cijena goriva može se mijenjati najviše jednom u periodu od 24 časa, dok nove cijene stupaju na snagu narednog dana, i to minut poslije ponoći.