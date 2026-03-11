Kad se dogodi život: Addiko gotovinski kredit za sve prilike

Život je nepredvidiv, a njegova iznenađenja dolaze u svim oblicima. Nekada male odluke koje mijenjaju tok dana, nekada trenuci i ideje koji nas nasmiju do suza, ali i oni koje bismo najradije izbrisali iz sjećanja.

Izvor: Addiko banka/Promo

Frizura koja popravi raspoloženje, kumstvo koje isprazni novčanik, osmijeh iza volana ili tetovaža koja nestaje da bi ustupila mjesto novoj priči – sve su to mali podsjetnici da se život često ne planira, već događa.

U svim životnim situacijama, bilo da su sitne radosti o kojima često ne pričamo ili veliki planovi i odluke, Addiko banka razumije vaše priče i nudi rješenje - gotovinski kredit za sve životne prilike.

Sa dozom humora i topline, podsjećamo da je važno imati oslonac: bilo da se radi o frizuri koja spašava dan, kumstvu koje prazni novčanik ili velikom životnom koraku koji donosi promjene. Jer kad se dogodi život, važno je da rješenje bude jednako brzo, praktično – i da ide uz fiksnu kamatnu stopu.

Addiko gotovinski kredit je upravo za takve trenutke. Iskoristite ga za svadbu, prinovu, majstora, (ne)planirano putovanje, novi hobi ili bilo koju priliku, jer sve se svodi na jedno: kredit za kad se dogodi život.

„Naš novi koncept ima humorističan i simpatičan ton kojim želimo našim sugrađanima izmamiti osmijeh na lice i podsjetiti ih na razne, ponekad i komične potrebe koje život donosi. U Addiko banci želimo da pokažemo da razumijemo svakodnevne situacije i da nudimo rješenja koja su brza, jednostavna i prilagođena klijentima,“ izjavila je Biljana Rodić, marketing menadžer u Addiko Bank Banja Luka.

Ono što posebno raduje klijente jeste činjenica da kredit mogu dobiti brzo i jednostavno. Ukoliko se aplicira online, odgovor na zahtjev za kredit do 50 hiljada KM stiže za svega tri minute, dok je iznos do 4.000 KM moguće realizovati samo uz ličnu kartu. Za realizaciju kredita je dovoljan samo jedan dolazak u banku.

Dodatnu vrijednost donosi i mali znak pažnje koji očekuje svakog klijenta prilikom realizacije kredita i naglašava vedar ton ove kampanje.

Na ovaj način, Addiko banka pokazuje da iza svake odluke, bilo da je riječ o maloj neispunjenoj želji ili velikom životnom koraku, stoji partner koji razumije i nudi rješenje koje je brzo, praktično i sigurno. Jer kad se dogodi život, važno je da imate banku koja je tu da vas podrži.

Više informacija pročitajte na linku.