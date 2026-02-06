U Addiko ponesite samo ličnu: Za realizaciju kredita, kartice i paketa – bonus 100 KM

Kada birate banku, važno je da se osjećate dobrodošlo i da vam sve bude jednostavno i lako dostupno.

Izvor: Promo

U Addiko Bank Banja Luka dovoljno je da ponesete samo ličnu kartu, a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo. Nakon realizacije kredita koji će ispuniti vaše planove, kreditne kartice za lakšu kupovinu i paketa računa po vašem odabiru, očekuje vas poklon dobrodošlice u iznosu od 100 KM. Iskoristite priliku jer akcija traje do kraja februara.

Dovoljno je da ponesete ličnu kartu i aplicirate za kredit do 4.000 KM, Addiko Mastercard 3u1 kreditnu karticu sa limitom do 1.000 KM i odaberete paket računa po vašem izboru. Odgovor stiže u roku od nekoliko minuta, a po realizaciji vas očekuju bonus i benefiti koji postaju dio vaše svakodnevnice. Addiko Mastercard 3u1 kreditna kartica donosi praktičnost jer svaku kupovinu preko 50 KM možete podijeliti na do 24 rate, bilo kada i bilo gdje, uz mogućnost da sami odaberete način i rok otplate. Paket računa, u zavisnosti od odabira, donosi brojne pogodnosti poput osiguranja, pomoći na putu, kućne asistencije i drugih benefita.

„Naš fokus je da klijentima pružimo brza i jednostavna finansijska rješenja, uz dodatne pogodnosti koje olakšavaju svakodnevicu. Kada se kredit, kreditna kartica i paket računa povežu u jedinstvenu ponudu, klijent dobija bonus dobrodošlice od 100 KM, jer kod nas dobrodošlica znači više od riječi. I to sve samo uz ličnu kartu, bez dodatne dokumentacije“, izjavila je Sanja Babić, direktor Odjela upravljanja prodajom za retail klijente u Addiko Bank Banja Luka.

Ponuda traje do kraja februara, a sve informacije dostupne su na web stranici addiko-rs.ba ili pozivom kontakt centra na 051 951 000.