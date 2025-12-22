logo
Penzionerima prva rata kredita na poklon

Praznici su vrijeme kada najviše mislimo na najmilije, kako da ih obradujemo, iznenadimo i pokažemo koliko nam znače, ali i vrijeme kad ispunjavamo svoje želje.

Izvor: Addiko banka/Promo

Uz Addiko kredit za penzionere sa fiksnom kamatnom stopom ove praznike budite Djeda Mraz u svojoj porodici, iznenadite najmilije poklonima i pretvorite praznike u pravu čaroliju. A da čarolija bude potpuna, Addiko banka Banja Luka vam poklanja prvu ratu kredita.

Bilo da želite obradovati djecu ili unuke, obnoviti dom ili sebi priuštiti nešto što će vam uljepšati svakodnevnicu u Addiku možete aplicirati za kredit za penzionere sa fiksnom kamatnom stopom do 30.000 KM.

„Želimo da naši klijenti osjećaju sigurnost i lakoću u svakoj finansijskoj odluci. Kredit za penzionere odobrava se bez troškova obrade i bez obaveze prenosa penzije u Addiko banku, a klijenti svih banaka mogu aplicirati uz ličnu kartu i dobiti odgovor na svoj zahtjev za 3 minute. Kako praznici donose vrijeme poklanjanja, Addiko banka do 31. januara poklanja prvu ratu uz svaki odobren kredit. Vjerujemo da ćemo penzionerima ove godine pomoći da nadmaše Djeda Mraza poklonima, a za bilo kakav upit, dodatna pojašnjenja i podršku u vezi kredita pomoće im naše kolege u poslovnicama“, izjavila je Sanja Babić, direktor Odjela upravljanja prodajom za Retail klijente u Addiko banci Banja Luka.

Posebna novogodišnja ponuda važi do 31. januara 2026. godine. Sve informacije dostupne su na linku ili putem Addiko kontakt centra na broj 051 951 000.

