Svečano otvorena prva regionalna Addiko SME akademija

Svečanim otvaranjem četvrte Addiko SME Akademije, koja od ove godine ima regionalni karakter, Addiko banke iz Banjaluke, Sarajeva, Beograda i Podgorice uz podršku EBRD-a, EU i Alphabet Group-e potvrdile su posvećenost razvoju preduzetništva u regionu.

Izvor: Addiko banka/Promo

Svečanim otvaranjem četvrte po redu Addiko SME Akademije, koja od ove godine nosi regionalni karakter, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Beograd i Addiko Bank a.d. Podgorica, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske unije (EU) i Alphabet Group-e, potvrdile su svoju posvećenost razvoju preduzetništva u regionu.

Na Jahorini je svečano obilježen početak ovogodišnjeg ciklusa Addiko SME Akademije, edukativnog programa koji sada povezuje preduzetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Akademija je usmjerena na osnaživanje malih i srednjih preduzeća, s posebnim fokusom na izgradnju poslovnih veza, regionalnu saradnju i razvoj liderstva nove generacije.

Tokom prethodnih ciklusa, više od 200 polaznika prošlo je kroz niz pažljivo osmišljenih tematskih modula koji su obuhvatali ključne aspekte savremenog poslovanja. Ovogodišnji program dodatno je proširen, donoseći aktuelne teme koje odgovaraju na izazove današnjeg dinamičnog tržišta.

Učesnici će imati priliku da steknu znanja iz oblasti strategija za održiv rast, inovacija kao pokretača konkurentnosti, izgradnje skalabilnih timova, liderstva koje inspiriše i vodi promjene, primjene vještačke inteligencije u poslovanju, kao i digitalne transformacije kao alata za efikasnost i agilnost.

„Prije četiri godine, u Banjaluci, pokrenuli smo Addiko SME Akademiju kao odgovor na stvarne potrebe malih i srednjih preduzeća. Danas s ponosom otvaramo njeno prvo regionalno izdanje, jer vjerujemo da znanje i saradnja brišu granice i povezuju ljude. Kroz dosadašnje cikluse, više od 200 polaznika unaprijedilo je poslovne procese, razvilo timove i proširilo poslovne horizonte. Ove godine idemo korak dalje, povezujemo preduzetnike iz BiH, Srbije i Crne Gore, stvaramo prostor za razmjenu ideja i gradimo dugoročna partnerstva. Zahvalni smo EBRD-u, EU i Alphabet Group-i na podršci, kao i mentorima i predavačima koji ovom programu daju autentičnost i vrijednost. Vjerujemo da će učesnici iskoristiti dane koji su pred njima za inspiraciju, učenje i pokretanje inicijativa koje donose stvarne rezultate", izjavio je Slađan Stanić, predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka na svečanom otvaranju Addiko SME Akademije.

Izvor: Addiko banka/Promo

„Addiko banka ostaje posvećena unapređenju i podršci razvoja malih i srednjih preduzeća. Regionalna Addiko SME Akademija potvrđuje našu predanost kreiranju stimulativnog poslovnog okruženja u kojem preduzetnici mogu sticati znanja, razvijati kompetencije i ostvarivati strateške poslovne saradnje. Kroz Akademiju nastavljamo pružati podršku preduzetnicima u realizaciji inovativnih ideja, jačanju profesionalnih vještina i izgradnji održivih poslovnih priča. Naša misija je biti pouzdan partner koji osnažuje njihov rast i doprinosi razvoju preduzetništva u Bosni i Hercegovini, ali i širem regionu. Želimo svim učesnicima uspješnu i inspirativnu novu sezonu Akademije“, izjavio je Jasmin Spahić, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d. Sarajevo na svečanom otvaranju Addiko SME Akademije.

„Vodeći se jasnom vizijom o Addiko SME Akademiji kao platformi za razmenu iskustava i međuregionalnu saradnju, pre četiri godine, u Banjaluci, pokrenuli smo Addiko SME Akademiju kao odgovor na stvarne potrebe malih i srednjih preduzeća. Danas, s ponosom otvaramo njeno prvo regionalno izdanje u želji da novu generaciju polaznika osnažimo praktičnim znanjima i alatima koji pokreću rast, inovacije i održivost njihovih biznisa na regionalnom, ali i globalnom nivou. Čvrsto verujemo da je ulaganje u znanje snaga koja oblikuje lidere koji donose promene, inspirišu timove i podstiču ekonomski razvoj, doprinoseći tako prosperitetu i konkurentnosti celog regiona”, izjavio je Srđan Kondić, predsednik Izvršnog odbora Addiko Bank a.d. Beograd na svečanom otvaranju Addiko SME Akademije.

„Pokretanjem prve regionalne Addiko SME Akademije, zajedno sa Addiko Grupom i Evropskom unijom, činimo važan korak u podršći malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Vjerujemo da su znanje, vještine i povezivanje ključni za održiv rast i otpornost naših ekonomija. Ova Akademija nudi jedinstvenu priliku za razvoj liderstva, digitalnu transformaciju i generacijsku tranziciju, uz poseban fokus na žene preduzetnice i mlade lidere. Na temelju uspjeha prethodnih ciklusa Akademije, koji su omogućili velikom broju preduzetnika da unaprijede svoje poslovanje, danas s ponosom širimo ovaj program na regionalni nivo. Zajedno gradimo temelje za inovativniju, konkurentniju i povezaniju budućnost preduzetništva u regionu", izjavila je Stela Melnic, direktorica kancelarije EBRD u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnji program Addiko SME Akademije realizuje se kroz dva intenzivna modula na dvije lokacije: Hotel Vučko na Jahorini (23–25. oktobar) i Hotel Tornik na Zlatiboru (13–15. novembar), dok će završna ceremonija biti održana 27. novembra u Hotelu Hyatt u Beogradu.