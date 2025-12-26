logo
Kina uvela ozbiljne sankcije Američkim kompanijama: Evo šta je razlog, iz ministarstva se oštro obratili

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Kina je uvela sankcije 10 pojedinaca i 20 američkih odbrambenih kompanija, uključujući Boeing, zbog prodaje oružja Tajvanu vrijednog 11,1 milijardu dolara.

Kina uvela ozbiljne sankcije Američkim kompanijama Izvor: Shutterstock/OnePixelStudio/Noamgalai /kineska medijska grupa

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova danas je objavilo sankcije usmerene na 10 pojedinaca i 20 američkih odbrambenih kompanija, uključujući Boeingovu filijalu u Sent Luisu, zbog prodaje oružja Tajvanu. Sankcijama se zamrzava sva imovina koju kompanije i pojedinci posjeduju u Kini, a domaćim organizacijama i pojedincima zabranjuje se poslovanje s njima, saopštilo je ministarstvo.

Pojedincima na spisku, uključujući osnivača odbrambene kompanije Anduril Industries i devet viših rukovodilaca sankcionisanih firmi, takođe je zabranjen ulazak u Kinu. Među ostalim kompanijama na meti su Northrop Grumman Systems Corporation i L3Harris Maritime Services.

Do ovog poteza je došlo nakon što je Vašington prošle nedjelje objavio prodaju oružja Tajvanu u vrednosti od 11,1 milijardu dolara, što je najveći američki paket oružja za to ostrvo u istoriji, izazvavši bes Pekinga.

Kina poziva SAD da prekine "opasno naoružavanje ostrva"

"Tajvansko pitanje je srž kineskih interesa i prva crvena linija koja se ne smije preći u odnosima Kine i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova.

"Bilo koja provokativna akcija koja prelazi granice u vezi s tajvanskim pitanjem naići će na snažan odgovor Kine", navodi se u saopštenju, pozivajući SAD da prekine "opasne" napore naoružavanja ostrvo.

Kina smatra Tajvan, ostrvo sa demokratskom upravom, delom svog teritorija, dok Tajpej tvrdi da ima suverenitet. SAD su zakonom iz 1979. obavezne da obezbede zaštitu ljudskih prava na Tajvanu i sredstva za odbranu ostrvo, iako je takva prodaja oružja stalni izvor nesuglasica sa Kinom. 

