Kina zaprijetila "snažnim mjerama" zbog američke prodaje oružja Tajvanu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
Kineska vojska će "preduzeti snažne mjere" kako bi zaštitila suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo odbrane, odgovarajući na planirani paket prodaje američkog oružja Tajvanu u iznosu od 11,1 milijardu dolara.

Kina reagovala na američku prodaju oružja Tajvanu: Najavljene „snažne mjere“ Izvor: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Tajvanu isporuče najveću pošiljku oružja do sada dolazi u trenutku kada Kina pojačava vojni i politički pritisak na ostrvo, koje smatra svojom teritorijom, prenosi Rojters.

Ministarstvo je navelo da je uputilo "oštre primjedbe" Vašingtonu i pozvalo Sjedinjene Države da odmah obustave prodaju oružja Tajvanu i da se pridržavaju obaveze da ne podržavaju "snage za nezavisnost Tajvana".

"Separatističke snage za nezavisnost Tajvana, po cijenu bezbjednosti i dobrobiti tajvanskih sunarodnika, koriste teško zarađeni novac običnih ljudi kako bi hranile američke trgovce oružjem, u pokušaju da traže nezavisnost oslanjajući se na vojnu silu", navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva odbrane.

Dodaje se da Sjedinjene Države, koje podržavaju nezavisnost Tajvana kršeći svoju riječ, "osuđene su da same izgore".

"Kineska narodnooslobodilačka vojska nastaviće da jača obuku i borbenu gotovost, preduzimaće snažne mjere za zaštitu nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i odlučno će osujetiti pokušaje separatizma i spoljnog miješanja", poručili su iz Ministarstva.

Predsjednik SAD Donald Tramp u četvrtak je potpisao zakon o odbrambenoj politici za narednu godinu, vrijedan skoro bilion dolara, kojim se sa milijardu dolara finansira Inicijativa za bezbjednosnu saradnju sa Tajvanom, kao i nastavak finansiranja američkih snaga koje obučavaju vojsku Tajvana.

Ministarstvo odbrane Tajvana danas je zahvalilo Sjedinjenim Državama na tim odredbama, navodeći da će one ojačati borbene sposobnosti tajvanskih oružanih snaga i doprinijeti očuvanju mira i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu i širem regionu.

Kina SAD tajvan oružje

