logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kina prijeti svim mjerama zbog američkog naoružavanja Tajvana: Tramp tvrdi da Si neće napasti dok je na vlasti

Kina prijeti svim mjerama zbog američkog naoružavanja Tajvana: Tramp tvrdi da Si neće napasti dok je na vlasti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kineski predsjednik Si Điping oštro je iskritikovao Trampov potez da potroši milione na slanje oružja na Tajvan i tako ugrozi interese Kine.

Kina prijeti Americi zbog naoružavanja Tajvana Izvor: shutterstock/tanitost/Joey Sussman/Octavio Hoyos

Peking je upozorio američkog predsjednika Donalda Trampa da prva američka prodaja oružja Tajvanu tokom njegovog drugog mandata "ozbiljno narušava" suverenitet i interese Kine i da će zemlja preduzeti "sve potrebne mjere" kao odgovor na saopštenje Ministarstva odbrane SAD od četvrtka uveče, u kojem se navodi da su SAD odobrile prodaju dijelova borbenih aviona Tajvanu u vrijednosti od 330 miliona dolara. To je prva takva prodaja otkako je predsjednik Donald Tramp preuzeo dužnost u januaru.

"Predložena prodaja će poboljšati sposobnost primatelja da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama, održavanjem radne spremnosti flote aviona F-16, C-130 i drugih letjelica. Sjedinjene Države nastavljaju da pomažu Tajvanu u održavanju dovoljne sposobnosti za samoodbranu, na čemu ministarstvo izražava zahvalnost", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane SAD.

Tajvan je samoupravna demokratija koju Kina smatra svojom pokrajinom. Peking je odlučan da preuzme kontrolu nad Tajvanom, i silom ako bude potrebno, te se oštro protivi svemu što smatra spoljnim miješanjem u poslove ostrva, što ovo područje čini jednim od najopasnijih mogućih žarišta sukoba u svijetu.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan rekao je da američka prodaja "ozbiljno krši načelo jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka saopštenja, naročito ono od 17. avgusta", misleći na ranije diplomatske dogovore o Tajvanu

"Kina je veoma nezadovoljna i odlučno se protivi ovoj odluci. Kina će preduzeti sve potrebne mjere da zaštiti svoj suverenitet, bezbjednost i cjelovitost državne teritorije“, zaključio je.

SAD imaju zvanične diplomatske odnose s Pekingom u okviru politike jedne Kine, ali istovremeno održavaju nezvanične veze s Tajvanom. Vašington je zakonom obavezan da Tajvanu obezbjeđuje sredstva za odbranu i najvažniji je snabdjevač oružjem ostrva. Kina tvrdi da je Tajvan njen dio koji je pod privremenom demokratskom upravom, dok tajvanske vlasti snažno odbacuju tvrdnje Pekinga i poručuju da samo narod Tajvana može odlučiti o svojoj sudbini. Ministarstvo odbrane Tajvana navelo je da očekuje da će prodaja "stupiti na snagu" u roku od mjesec dana.

Kineska oštra reakcija zbog prodaje američkog oružja Tajvanu dolazi dvije sedmice nakon što su predsjednik Donald Tramp i njegov kineski kolega Si Đinping sastankom u Južnoj Koreji probudili nadu u stabilnije odnose između dvije najveće svjetske privrede.

"Neće napasti dok sam ja tu"

Tramp tvrdi da mu je kineski predsjednik Si Đinping rekao da neće napasti Tajvan dok je on na vlasti kao vođa Republikanske stranke. Objavljivanje odluke o prodaji oružja stiže ubrzo nakon što su se Tramp i Si sastali krajem prošlog mjeseca u Južnoj Koreji u pokušaju da postignu trgovinski dogovor. Uoči tog sastanka u Tajpeju se strahovalo da je Tramp možda na neki način prodao interese Tajvana Kinezima.

Kina je uputila oštru opomenu i japanskom savezniku SAD nakon što je nova japanska premijerka Sanae Takaichi, poznata po snažno nacionalnom stavu, komentarisala mogućnost vojne reakcije ako bi Peking pokušao da nametne blokadu Tajvanu.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kina SAD tajvan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ