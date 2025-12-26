Danas hladno i oblačno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti hladno, oblačno i uglavnom suvo, saopšeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Slaba rosulja ili kiša moguća je samo ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama magla. Na jugu i jugozapadu sunčano i toplije.

Vjetar slab sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena, povremeno i pojačana bura.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva do pet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zakona navode da je jutros je u Republici Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrovana je i slaba kiša. U Hercegovini i na jugozapadu sunčano.

Najveća količina kiše u prethodna 24 časa pala je u Banjaluci 4,4 litra po metru kvadratnom, a visina snježnog pokrivača u Kneževu je pet centimetara.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica i Livno minus pet, Han Pijesak minus četiri, Kalinovik, Kneževo, Sokolac, Gacko i Drinić minus dva, Ribnik i Mrkonjić Grad minus jedan, Bugojno, Sarajevo, Srebrenica i Bijeljina nula, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Rudo, Drvar, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica, Doboj i Banjaluka jedan, Bileća, Višegrad, Sanski Most, Prijedor i Foča dva, Trebinje pet, te Mostar sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Prohodnost puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros je zadovoljavajuća, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republiek Srpske.

U kotlinama jutarnja magla smanjuje vidljivost, a vozačima se skreće pažnja i na poledicu u višim predjelima.

Iz AMS-a apeluju na vozače da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na putevima na kojima se izvode radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj, čije je poštovanje obavezno.

Zbog radova koji se izvode na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina-Nova Topola, saobraćaj se obustavlja od 8.00 do 17.00 časova i preusmjerava na alternativne putne pravce, prema Čatrnji.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu granični prelaz Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na dionici magistralnog puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Usljed aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH su počeli radovi na magistralnom putu Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom, osim nedjelje, od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj odvija jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.