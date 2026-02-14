"Ismijavanje pokojnika": Sukob oko uzroka smrti Alekseja Navaljnog se zaoštrava

Kremlj je oštro odbacio tvrdnje vlada Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Švedske i Holandije da je ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni ubijen u zatvoru 2024. godine jakim otrovom iz grupe toksina žaba.

Kremlj je odbacio tvrdnje pet evropskih zemalja da je ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni ubijen u ruskom zatvoru 2024. godine toksinom iz otrovne žabe.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je za državnu novinsku agenciju TASS da su optužbe "dezinformativna kampanja Zapada".

"Rezultati analiza biće objavljeni, formule supstanci biće poznate - onda će biti komentara. Bez toga, svi razgovori i izjave kampanje imaju za cilj skretanje pažnje sa gorućih problema Zapada", rekla je ona.

Čak ni poslije smrti, ne mogu mu dati mira

Sličnu poruku je poslala i ruska ambasada u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Ovo nije potraga za pravdom, već ismijavanje pokojnika. Čak i nakon smrti ruskog državljanina, London i evropske prijestonice ne mogu mu dati mira, što mnogo govori o inicijatorima ove kampanje", navodi se u saopštenju ruske ambasade.

Podsjetimo se da su vlade Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Švedske i Holandije danas objavile da je Navaljnog ubila ruska država koristeći jak otrov.

Države su saopštile da su analize Navaljnijevih posmrtnih ostataka pokazale tragove izuzetno snažnog toksina epibatidina i optužile Moskvu za ubistvo zakletog neprijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Navaljnijeva smrt u februaru 2024. godine izazvala je međunarodnu osudu i optužbe zapadnih vlada da je Kremlj odgovoran. Moskva je više puta negirala umiješanost u njegovu smrt.