Aleksej Navaljni, ruski opozicioni lider i kritičar Vladimira Putina, otrovan je od strane Rusije smrtonosnim toksinom koji se nalazi u koži žaba, saopštilo je upravo britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Izvor: YouTube/CBC News

"Samo država Rusija imala je sredstva, motiv i priliku da primijeni ovaj smrtonosni toksin i ciljano napadne Navaljnog tokom njegovog pritvora u ruskoj kaznenoj koloniji u Sibiru, i držimo je odgovornom za njegovu smrt", navodi britanska vlada.

"Epibatidin se prirodno nalazi kod žaba strelica u divljini Južne Amerike. Žabe strelice u zatočeništvu ne proizvode ovaj toksin i on se prirodno ne nalazi u Rusiji. Nema opravdanog, nevinog objašnjenja za njegovo prisustvo u telu Navaljnog", dodaje se.

Istragu o njegovoj smrti sprovela je Velika Britanija "u saradnji sa partnerima iz Švedske, Francuske, Holandije i Njemačke".

Velika Britanija je prijavila trovanje Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, optužujući Rusiju za "grubo kršenje" Konvencije o hemijskom oružju.

Vijesti stižu samo nekoliko dana prije druge godišnjice smrti Navaljnog u kaznenoj koloniji u Sibiru, dok se zvaničnici i bezbjednosni eksperti sastaju na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji kako bi razgovarali o prijetnji koju Rusija i dalje predstavlja Evropi, između ostalog.

