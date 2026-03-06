Avio-kompanija iz Emirata najavila normalizaciju letova: Evo kada će ponovo imati skoro sve linije

Avio-kompanija Emirejts najavljuje povratak na 100% globalne mreže letova u narednim danima, uz prioritet za putnike sa rezervacijama.

Izvor: Karol Ciesluk/Shutterstock

Avio-kompanijaEmirejts saopštila je da očekuje da će u narednim danima obnoviti 100 odsto svoje globalne mreže letova, dok se regionalni vazdušni prostor postepeno ponovo otvara.

"Avio-kompanija očekuje povratak na 100 odsto svoje mreže u narednim danima, u zavisnosti od dostupnosti vazdušnog prostora i ispunjenja svih operativnih uslova. Bezbjednost, kao i uvijek, ostaje najvažnija, kao i naša obaveza brige o putnicima“, rekao je portparol Emirejtsa, piše GulfNjuz.

U mirnodopskim uslovima Emirejts leti ka 140 destinacija širom svijeta. Avio-kompanija sa sjedištem u Dubaiju navela je da trenutno saobraća sa smanjenim rasporedom letova, dok postepeno obnavlja usluge, zbog rata između SAD i Izraela protiv Irana i posljedičnih tenzija.

Do 7. marta Emirejts očekuje da će obavljati 106 povratnih letova dnevno ka 83 destinacije, što predstavlja skoro 60 odsto njegove globalne mreže ruta.

U četvrtak je kompanija prevezla oko 30.000 putnika iz Dubaija, dok avio-kompanije rade na rješavanju zaostataka u putovanjima nastalih nakon nedavnih poremećaja.

Obavještenje za putnike

Emirejts je saopštio da putnici koji već imaju rezervacije imaju prioritet pri raspodjeli dostupnih mjesta, dok se kapaciteti postepeno obnavljaju.

Putnicima je savjetovano da dolaze na aerodrom samo ako imaju potvrđenu rezervaciju.

Kompanija je dodala da pažljivo prati razvoj situacije u regionu i da će po potrebi prilagođavati operacije, pozivajući putnike da pre putovanja provjere najnovije informacije na njenom sajtu i zvaničnim kanalima na društvenim mrežama.

Od izbijanja rata 28. februara, protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata presrela je projektile i dronove, dok su vlasti saopštile da su u potpunosti spremne da odgovore na prijetnje i zaštite nacionalnu bezbjednost.

Aerodromi i nacionalne avio-kompanije Etihad, Er Arabija i FlajDubai ponovo su pokrenuli ograničen broj letova, dok su škole i univerziteti najavili rani proljećni raspust, a pojedini ispiti su otkazani.

(MONDO)