logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evakuacija državljana BiH iz Dubaija: Za čarter letove izdvojeno 800.000 KM

Evakuacija državljana BiH iz Dubaija: Za čarter letove izdvojeno 800.000 KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Savjet ministara donio je danas odluku da se iz tekuće rezerve izdvoji 800.000 KM za čarter letove kako bi se evakuisali državljani BiH iz Dubaija.

Za evakuaciju državljana BiH iz Dubaija 800.000 KM Izvor: Savjet ministara BiH

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković rekao je na konferenciji za novinare da se prikupljaju ponude avio-kompanija, te da će sutra, u skladu sa zakonskim procedurama, biti odabrana kompanija koja će obavljati evakuacije državljana BiH.

On je naglasio da će prioritet imati trudnice, djeca, majke s malom djecom i starije osobe.

"Ažurirani su spiskovi, ljudi čekaju obavještenje iz ambasada. Mislim da u narednih nekoliko dana možemo napraviti prvi talas evakuacija", rekao je Konaković. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH Dubai evakuacija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ