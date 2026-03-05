Evakuacija državljana BiH iz Dubaija: Za čarter letove izdvojeno 800.000 KM

Savjet ministara donio je danas odluku da se iz tekuće rezerve izdvoji 800.000 KM za čarter letove kako bi se evakuisali državljani BiH iz Dubaija.

Izvor: Savjet ministara BiH

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković rekao je na konferenciji za novinare da se prikupljaju ponude avio-kompanija, te da će sutra, u skladu sa zakonskim procedurama, biti odabrana kompanija koja će obavljati evakuacije državljana BiH.

On je naglasio da će prioritet imati trudnice, djeca, majke s malom djecom i starije osobe.

"Ažurirani su spiskovi, ljudi čekaju obavještenje iz ambasada. Mislim da u narednih nekoliko dana možemo napraviti prvi talas evakuacija", rekao je Konaković.

(Srna)