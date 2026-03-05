logo
Poginuo pješak u Doboju

Poginuo pješak u Doboju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas na magistralnom putu na području grada Doboja smrtno je stradao pješak.

Poginuo pješak u Doboju Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila danas oko 14.40 časova.

U nezgodi su učestvovali putnički automobil marke „Mercedes“, kojim je upravljalo lice inicijala H. B. sa područja opštine Tešanj (FBiH), i pješak inicijala D. Č. iz Doboja.

Pješak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a njime je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Uzroci i okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđeni daljom istragom.

(Mondo)

