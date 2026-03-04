logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća kod Novog Grada: Povrijeđeni maloljetnik prevezen na UKC RS

Teška nesreća kod Novog Grada: Povrijeđeni maloljetnik prevezen na UKC RS

Autor Dragana Božić
0

Maloljetno lice teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi kod Novog Grada i prevezeno je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

U nesreći kod Novog Grada teško povrijeđen maloljetnik Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policiji je juče u 12.15 časova prijavljena saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Novi Grad - Bosanska Krupa u mjestu Rudice u kojoj su povrijeđena dva lica.

Uviđajem je utvrđeno da je sa kolovoza sletio "golf" kojim je upravljala N.R. iz Novog Grada, koja je tom prilikom lakše povrijeđena, dok je teške povrede zadobilo maloljetno lice koje se nalazilo u automobilu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Grad saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ