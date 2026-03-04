Teška nesreća kod Novog Grada: Povrijeđeni maloljetnik prevezen na UKC RS

Maloljetno lice teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi kod Novog Grada i prevezeno je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Policiji je juče u 12.15 časova prijavljena saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Novi Grad - Bosanska Krupa u mjestu Rudice u kojoj su povrijeđena dva lica.

Uviđajem je utvrđeno da je sa kolovoza sletio "golf" kojim je upravljala N.R. iz Novog Grada, koja je tom prilikom lakše povrijeđena, dok je teške povrede zadobilo maloljetno lice koje se nalazilo u automobilu.

