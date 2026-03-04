logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Proglašeni najgori avio-prevoznici 2026: Dvije popularne niskotarifne avio-kompanije su na vrhu neslavne liste

Proglašeni najgori avio-prevoznici 2026: Dvije popularne niskotarifne avio-kompanije su na vrhu neslavne liste

Autor D.V. Izvor Eupravozato
0

Iako nude primamljive početne cijene, dodatni troškovi za prtljag i usluge često ih čine skupljim od tradicionalnih avio-prevoznika.

Kojim avio-kompanijama putnici nisu zadovoljni? Izvor: Matej Kastelic/Shutterstock

Novo istraživanje britanskog udruženja potrošača Which? pokazalo je da se dvije popularne niskotarifne avio-kompanije nalaze na samom dnu liste po zadovoljstvu putnika u 2026. godini.

Riječ je o kompanijama Rajaner i Vizer, koje su dobile najlošije ocjene putnika.

Iako mnoge privlače izuzetno niske početne cijene karata, putnici sve češće ukazuju na to da konačan iznos koji plate bude znatno viši zbog dodatnih troškova. Naknade za prtljag, izbor sjedišta, osiguranje ili prioritetno ukrcavanje često toliko podignu cijenu da ona premaši ponudu tradicionalnih prevoznika poput Lufthansa ili Britiš Ervejz.

Rajaner je, prema ocjenama ispitanika, dobio minimalne bodove za udobnost.

Putnici su kabine opisivali kao neuredne, a sedišta kao veoma neudobna. Dodatno razočaranje predstavlja i loša ocjena odnosa cijene i kvaliteta, jer, kako navode, početna ušteda nestane kada se uračunaju svi dodaci.

Vizer je, s druge strane, kritikovan zbog loše komunikacije, naročito u situacijama kašnjenja letova, a iskustvo letenja mnogi su ocijenili kao konstantno neprijatno.

Urednik magazina Which? Travel istakao je da niskotarifne kompanije više ne moraju nužno biti i najpovoljnija opcija, jer prevoznici koji u startu uključuju prtljag u cijenu karte često na kraju ispadnu isplativiji.

Na vrhu liste po zadovoljstvu putnika našle su se kompanije koje nude potpuniju uslugu bez skrivenih troškova.

Jet2.com je proglašena najboljom na kratkim linijama, zahvaljujući korektnom odnosu prema putnicima i transparentnim cijenama, dok je Singapore Airlines zauzela prvo mjesto na dugim letovima, posebno zbog kvaliteta usluge i hrane.

Zaključak istraživanja je jasan, karta koja na prvi pogled djeluje izuzetno jeftino može postati znatno skuplja kada se uračunaju svi dodatni troškovi, pa se putnicima savjetuje da pre kupovine pažljivo izračunaju ukupnu cijenu putovanja.

(M.A./EUpravo zato/ekapija.com)

Možda će vas zanimati

Tagovi

aviokompanija aviosaobraćaj avion

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ