Proglašeni najgori avio-prevoznici 2026: Dvije popularne niskotarifne avio-kompanije su na vrhu neslavne liste

Iako nude primamljive početne cijene, dodatni troškovi za prtljag i usluge često ih čine skupljim od tradicionalnih avio-prevoznika.

Izvor: Matej Kastelic/Shutterstock

Novo istraživanje britanskog udruženja potrošača Which? pokazalo je da se dvije popularne niskotarifne avio-kompanije nalaze na samom dnu liste po zadovoljstvu putnika u 2026. godini.

Riječ je o kompanijama Rajaner i Vizer, koje su dobile najlošije ocjene putnika.

Iako mnoge privlače izuzetno niske početne cijene karata, putnici sve češće ukazuju na to da konačan iznos koji plate bude znatno viši zbog dodatnih troškova. Naknade za prtljag, izbor sjedišta, osiguranje ili prioritetno ukrcavanje često toliko podignu cijenu da ona premaši ponudu tradicionalnih prevoznika poput Lufthansa ili Britiš Ervejz.

Rajaner je, prema ocjenama ispitanika, dobio minimalne bodove za udobnost.

Putnici su kabine opisivali kao neuredne, a sedišta kao veoma neudobna. Dodatno razočaranje predstavlja i loša ocjena odnosa cijene i kvaliteta, jer, kako navode, početna ušteda nestane kada se uračunaju svi dodaci.

Vizer je, s druge strane, kritikovan zbog loše komunikacije, naročito u situacijama kašnjenja letova, a iskustvo letenja mnogi su ocijenili kao konstantno neprijatno.

Urednik magazina Which? Travel istakao je da niskotarifne kompanije više ne moraju nužno biti i najpovoljnija opcija, jer prevoznici koji u startu uključuju prtljag u cijenu karte često na kraju ispadnu isplativiji.

Na vrhu liste po zadovoljstvu putnika našle su se kompanije koje nude potpuniju uslugu bez skrivenih troškova.

Jet2.com je proglašena najboljom na kratkim linijama, zahvaljujući korektnom odnosu prema putnicima i transparentnim cijenama, dok je Singapore Airlines zauzela prvo mjesto na dugim letovima, posebno zbog kvaliteta usluge i hrane.

Zaključak istraživanja je jasan, karta koja na prvi pogled djeluje izuzetno jeftino može postati znatno skuplja kada se uračunaju svi dodatni troškovi, pa se putnicima savjetuje da pre kupovine pažljivo izračunaju ukupnu cijenu putovanja.

(M.A./EUpravo zato/ekapija.com)